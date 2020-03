L’Europe centrale face au coronavirus – La course au matériel médical chinois (Fil d’Actu)

Retrouvez toutes les actualités concernant la propagation et les conséquences de la pandémie causée par le coronavirus dans les pays de l’Europe centrale. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie se préparent fébrilement à une forte augmentation du nombre de personnes infectées dans les semaines qui viennent.

21 mars (11h30) – Les chiffres de l’épidémie en Hongrie

Le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 en Hongrie est passé à 103. Parmi elles, on compte 10 Iraniens, 2 Britanniques, 1 Kazakh, 1 Vietnamien et 89 Hongrois. 117 autres personnes sont placées en quarantaine, 7 sont guéries, et 4 sont décédées. Voici le dernier bilan communiqué par le gouvernement ce samedi matin.

21 mars (11h) – « Nous devons gagner la lutte contre l’épidémie », déclare Pellegrini dans son dernier discours à la nation

La Slovaquie est confrontée à la situation la plus critique de son histoire moderne et nous devons gagner la lutte contre l’épidémie insidieuse avec un minimum de pertes, a déclaré le Premier ministre sortant Peter Pellegrini (Smer-SD), dans son discours final à la nation diffusé jeudi par la télévision publique. « Dans des situations désespérées, la nation slovaque a toujours été sauvée par sa solidarité, son unité et sa volonté de se sacrifier pour le bien commun. Aujourd’hui, nous avons besoin de cette même détermination et du même sens de la fraternité », a déclaré le Premier ministre. La présidente Zuzana Čaputová a accepté la démission de Pellegrini et nommera ce samedi Igor Matovic, vainqueur des législatives fin février. (TASR)

21 mars (8h) – 1 million de masques pour la République tchèque

Un avion en provenance de Chine s’est posé vendredi à Prague avec à son bord plus d’un million de masques de protection respiratoire, a annoncé le gouvernement. « L’avion contient 1,1 million de masques FFP2 qui seront immédiatement distribués aux hôpitaux et à d’autres endroits », a déclaré le ministre de l’Intérieur Jan Hamáček, lors d’une conférence de presse à l’aéroport de Prague. (AFP)

20 mars (15h) – Des milliers de Hongrois se retranchent au Lac Balaton

Heureux sont les propriétaires d’une résidence secondaire autour du Lac Balaton ! Avec les 20° affichés par les thermomètres cette semaine, le lieu de villégiature préféré des Hongrois offre ces jours-ci un terrain de repli de luxe pour Budapestois et autres urbains angoissés par l’inéluctable propagation du covid-19.

20 mars (14h) – La Hongrie toujours dans l’attente de matériel médical

« L’épidémie se propage et il y aura une augmentation spectaculaire du nombre de malades dans les prochains jours », a déclaré Gergely Gulyás, le chef de cabinet du Premier ministre, lors de sa conférence de presse jeudi.

La Hongrie est dans l’attente de 120 000 masques expédiés d’Allemagne, et Gergely Gulyás affirme que des millions d’autres devraient arriver de Chine dans les prochains jours. L’achat d’équipement de protection est très difficile, chaque pays européen essayant de conclure un accord avec la Chine, a-t-il déclaré.

Sur le volet économique, Gergely Gulyás a prévenu que les conséquences économiques seront « graves » et que plusieurs centaines de milliers de personnes vont perdre leur emploi. (MTI)

20 mars (13h) – Des masques pour la Slovaquie

Un avion en provenance de Chine affrété par le gouvernement slovaque et chargé d’articles médicaux pour aider à contenir le coronavirus a atterri à l’aéroport de Bratislava jeudi après-midi. Le Premier ministre Peter Pellegrini et la ministre de l’Intérieur Denisa Saková, présents à son arrivée, a déclaré qu’il y avait à son bord 1 million de masques à usage unique et plus de 100 000 tests rapides. Denisa Saková a précisé que la République tchèque avait aidé la Slovaquie à établir des contacts en Chine pour acquérir ce matériel. (TASR)

Jeudi, la présidente de la République Zuzana Čaputová a félicité le gouvernement sortant de M. Pellegrini, pour « son courage à adopter des mesures strictes dans les premiers jours de la crise », ce qui a permis selon elle « de ne pas faire partie des pays où le nombre de personnes infectées par le coronavirus augmente de manière incontrôlable ». (TASR)

20 mars (13h) – 15 000 cas à la mi-avril en Tchéquie ?

Sur la seule journée de jeudi 19 mars, plus de 200 cas ont été diagnostiqués, portant le total a 774 personnes infectées, pour un nombre de tests effectués de 11 619. Le chef du Conseil de crise, Roman Prymul, estime que le nombre de personnes infectées montera à 15 000 d’ici à la mi-avril et il évoque la possibilité d’un arrêt total du pays pour une durée de deux semaines.

20 mars (12h) – Une femme de 27 ans est décédée en Pologne

Selon les autorités polonaises, 378 cas confirmés de coronavirus sont recensés en Pologne. Une sixième personne est décédée, à l’hôpital de Łańcut (Voïvodie de Podkarpackie, une femme âgée de 27 ans. (Gazeta Wyborcza)

Sur cette carte, on peut voir la répartition des cas ventilés par voïvodie.

19 mars (21h) – À Budapest, l’heure n’est pas encore au confinement

Dans la capitale hongroise, la vie a considérablement ralenti cette semaine, mais elle ne s’est pas arrêtée. Des mesures ont été prises contre l’épidémie de coronavirus qui pointe, mais les Budapestois ne sont pas encore confinés chez eux. Diaporama.

19 mars (18h) – Le nombre de cas de personnes infectées détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 18 mars : Autriche : 2013 ; Tchéquie : 631 ; Slovénie : 286 ; Pologne : 305 ; Roumanie : 277 ; Slovaquie : 123 ; Hongrie : 73 ; Ukraine : 16.

Le nombre de personnes décédées des suites d’une infection par le COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 18 mars : Pologne : 5 ; Autriche : 6 ; Slovénie : 1 ; Slovaquie : 1 ; Hongrie : 1 ; Ukraine : 2.

19 mars (18h) – Les pulls du ministre tchèque de l’Intérieur détendent l’atmosphère

Après « L’Amour aux temps du choléra », « L’Humour aux temps du corona » ! Le pull rouge du ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamáček, porté lors de ses points presse, est devenu emblématique au point que c’est tout le Conseil de crise (contre l’épidémie) qui l’a adopté !

Cela n’empêche pas les autorités tchèques de prendre de nouvelles mesures contre l’épidémie de Covid-19 : En Tchéquie, on ne peut désormais sortir de chez soi qu’avec un masque et les commerces (épiceries, drogueries, pharmacies…) sont réservées aux personnes âgées (65 et +) entre 10h et 12h.

18 mars (19h) – Les Polonais à l’heure de sévères restriction

En Pologne, le gouvernement a mis en place des mesures très strictes pour épargner à la population un pic épidémique trop important dans la lutte contre le coronavirus. L’un de nos correspondants à Varsovie raconte comment les Polonais réagissent à ce qui ressemble fort à une veillée d’armes.

18 mars (19h) – Le nombre de cas de personnes infectées détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 18 mars : Autriche : 1646 ; Tchéquie : 464 ; Slovénie : 275 ; Pologne : 251 ; Roumanie : 260 ; Slovaquie : 105 ; Hongrie : 58 ; Ukraine : 14.

Le nombre de personnes décédées des suites d’une infection par le COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 18 mars : Pologne : 5 ; Autriche : 4 ; Slovénie : 1 ; Slovaquie : 1 ; Hongrie : 1 ; Ukraine : 2.

18 mars (6h30) – Slovaquie : les nouveaux députés prêteront serment masque sur le visage

La présidente de la Slovaquie Zuzana Čaputová nommera samedi 21 mars le nouveau gouvernement de droite dirigé par Igor Matovič. Vendredi, les cent cinquante nouveaux députés siègeront pour une première séance parlementaire dédiée à la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

18 mars (6h) – Les terrains de jeux fermés à Budapest

Le maire de Budapest, Gergely Karácsony, a ordonné, mardi, la fermeture de tous les terrains de jeux et parcs pour enfants de la capitale. Une mesure qui vient s’ajouter à celles imposées par le gouvernement et entrées en vigueur lundi (fermeture des écoles et des commerces non-essentiels après 15h). (Index.hu). Une cinquantaine de personnes infectées par le coronavirus ont été détectées à ce jour en Hongrie et une personne est décédée.

18 mars (6h) – La Hongrie laisse passer les travailleurs de l’Est bloqués

Les milliers de personnes (turques, bulgares, roumaines, etc.) qui s’étaient agglutinées mardi à la frontière austro-hongroise, dans l’espoir de regagner leur pays après la mise à arrêt de l’économie en Europe de l’Ouest, ont pu traverser la Hongrie dans la nuit. (MTI)

17 mars (19h30) – Pénurie de masques en République tchèque

La République tchèque fait face à une grave pénurie de masques de santé. Le Premier ministre Andrej Babiš, vivement critiqué, a publiquement présenté ses excuses à la population ce mardi. « Nous nous excusons. Je ne sais pas qui a décidé qu’il n’y aurait que 10 000 respirateurs dans les réserves de l’état. Nous nous excusons auprès de tous, mais toute la planète veut des masques et les Chinois sont les seuls au monde capables d’en produire. Quand toute la planète veut des masques, alors c’est comme ça. Nous faisons le maximum, nous demandons aux gens d’être compréhensifs, c’est pire qu’une guerre« , a-t-il déclaré. (HVG.hu)

17 mars (17h) – Le nombre de cas de personnes infectées détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 17 mars : Autriche : 1332 ; Tchéquie : 396 ; Slovénie : 273 ; Pologne : 221 ; Roumanie : 184 ; Slovaquie : 72 ; Hongrie : 50 ; Ukraine : 7.

Le nombre de personnes décédées des suites d’une infection par le COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 17 mars : Pologne : 5 ; Autriche : 3 ; Slovénie : 1 ; Hongrie : 1 ; Ukraine : 1.

17 mars (16h) – Des travailleurs d’Europe de l’Est piégés par la fermeture des frontières

Des kilomètres de bouchon se sont formés coté autrichien de la frontière austro-hongroise, fermée depuis la nuit dernière par mesure de confinement contre l’épidémie de coronavirus. Nombreux sont les travailleurs turcs, roumains et bulgares qui cherchent à regagner leur pays en cette période de crise sanitaire et économique.

16 mars (13h) – Le nombre de cas détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 16 mars : Autriche : 860 ; Tchéquie : 293 ; Slovénie : 219 ; Roumanie : 139 ; Pologne : 125 ; Hongrie : 32 ; Slovaquie : 61 ; Ukraine : 3.

16 mars (12h30) – La Hongrie ferme ses frontières

S’exprimant lundi au Parlement hongrois, le Premier ministre Viktor Orbán a annoncé que la Hongrie fermerait ses frontières à tous les étrangers, seuls les citoyens hongrois seront autorisés à entrer dans le pays. Le Premier ministre a également annoncé un certain nombre d’autres mesures : Tous les événements en Hongrie sont interdits à partir de minuit lundi ; Tous les lieux de divertissement, cinémas et institutions culturelles seront fermés ; Les restaurants, cafés et magasins non-essentiels devront fermer à 15h00 ; Seules les épiceries, les pharmacies et les pharmacies peuvent rester ouvertes plus longtemps, ; Le gouvernement a demandé à toutes les personnes de plus de 70 ans de rester à la maison et obligera les municipalités à leur venir en aide à domicile. (Index.hu)

16 mars (11h) – La politique continue dans une Tchéquie claquemurée contre la pandémie

Jour après jour, les mesures se durcissent dans la lutte contre le coronavirus en Tchéquie, où près de 300 cas de personnes infectées ont été détectés. Annonce de l’état d’urgence, fermeture des frontières et des magasins ; le premier ministre Andrej Babiš n’hésite pas à utiliser les grands moyens, mais sa gestion de la crise n’en est pas moins fortement critiquée.

15 mars (9h) – Le nombre de cas détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 15 mars : Autriche : 655 ; Tchéquie : 189 ; Slovénie : 181 ; Roumanie : 123 ; Pologne : 103 ; Hongrie : 30 ; Slovaquie : 44 ; Ukraine : 3.

15 mars – Des mesures drastiques en Pologne

Vendredi, le gouvernement polonais a introduit de nouvelles mesures drastiques pour lutter contre l’épidémie de coronavirus :

– Interdiction aux étrangers d’entrer en Pologne (sauf ceux qui résident ou travaillent en Pologne) et mise en quarantaine obligatoire de 14 jours pour les Polonais rentrant de l’étranger ;

– Suspension de toutes les liaisons aériennes et ferroviaires internationales à compter de dimanche ;

– Fermeture de tous les clubs, pubs, restaurants et casinos ;

– Ouverture restreinte des centres commerciaux ;

– Une interdiction de tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes.

15 mars (9h) – Le point sur la situation en Pologne

103 personnes infectées ont été détectées à ce jour en Pologne, 3 sont décédées, 13 se sont rétablies, 87 sont malades, dont trois se trouvent dans un état grave. 4413 ont été effectués ; Il y a 4 413 personnes placées en quarantaine et 20340 placées sous surveillance épidémiologique. (OKO.Press)

14 mars – Pour lutter contre le coronavirus le clergé polonais appelle à célébrer plus de messes

En Pologne, pour faire face au Coronavirus, tous les rassemblements et événements culturels sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Si le pays se cloître pour lutter contre la propagation du virus, l’Église de Pologne a pris des mesures et des positions particulières en ces temps d’épidémie.

14 mars – Les touristes étrangers ne sont plus bienvenus en République tchèque

Comme annoncé vendredi par le chef du gouvernement Andrej Babiš, les frontières de la République tchèque seront fermées ce soir à minuit. Seuls les citoyens tchèques et les étrangers résidents depuis plus de 90 jours dans le pays auront le droit d’entrer en Tchéquie, mais pas les touristes. Les touristes étrangers en visite pourront toutefois quitter le pays, à la différence des citoyens tchèques et des résidents étrangers. (Respekt)

14 mars – La Hongrie décide de la fermeture des écoles, pas des frontières

Sous la pression des syndicats enseignants et des partis politiques de l’opposition, Viktor Orbán a finalement annoncé, vendredi soir à 21h30, la fermeture des établissements scolaires à compter de ce lundi.

Les ressortissants étrangers arrivant d’Italie, de Chine, d’Iran, de Corée du Sud et d’Israël seront refoulés aux frontières hongroises. Quant aux citoyens hongrois de retour en Hongrie en provenance de ces pays, ils seront placés en quarantaine chez eux pendant deux semaines. Mais à la différence de la République tchèque, la Hongrie n’a pas pris la décision de fermer ses frontières.

13 mars – La République tchèque va fermer ses frontières

La République tchèque, le pays le plus impacté en Europe centrale (voir données plus bas dans l’article), va fermer ses frontières dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé le chef du gouvernement Andrej Babiš ce vendredi. Seuls les citoyens tchèques et les étrangers résidents depuis plus de 90 jours dans le pays auront le droit d’entrer en Tchéquie, mais pas les touristes. Les touristes étrangers pourront quitter le pays, à la différence des citoyens tchèques et les résidents étrangers. Cette mesure drastique va lourdement impacter le secteur du tourisme

13 mars – Le gouvernement hongrois renâcle à fermer les écoles

Sous le feu des critiques de l’ensemble des partis de l’opposition et du principal syndicat enseignant réclamant la fermeture des écoles, comme l’ont fait les autres pays de la région, le gouvernement de Viktor Orbán s’est donné 24 heures pour décider de la fermeture de tous les établissements scolaires en Hongrie, où seules les universités avaient jusque-là dû fermer leurs portes en milieu de semaine.

13 mars – Le nombre de cas détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 13 mars : Autriche : 302 ; Tchéquie : 117 ; Slovénie : 89 ; Roumanie : 70 ; Pologne : 58 ; Hongrie : 19 ; Slovaquie : 21 ; Ukraine : 1

13 mars – 61 cas confirmés de coronavirus en Pologne, un mort

Une femme âgée de 57 ans, enseignante et directrice d’un centre pédagogique à Poznań, est décédée après avoir contracté le COVID-19, probablement via un ami qui avait séjourné en Italie. Elle est la première victime de l’épidémie en Pologne. (Gazeta Wyborcza)

13 mars – 19 cas détectés en Hongrie

A la connaissance des autorités, 19 personnes sont ou ont été infectées par le coronavirus en Hongrie à ce jour : dix Iraniens, huit Hongrois et un Britannique. Jeudi, un Hongrois qui a été diagnostiqué avec le virus Covid-19 alors qui ne s’était pas rendu à l’étranger récemment ni n’avait été en contact étroit avec quiconque ayant contracté la maladie. Cela pourrait indiquer une nouvelle phase de l’épidémie de coronavirus, écrit 444.hu. L’un des deux Hongrois nouvellement diagnostiqués est un Hongrois récemment rentré d’Israël.

12 mars – L’état d’urgence a été déclaré en République tchèque

Le chef du gouvernement a décrété un état d’urgence pour une durée de trente jours. L’organisation d’événements sportifs, culturels ou religieux de plus de 30 personnes est interdite.

12 mars – Le nombre de cas détectés par pays

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et détectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins, à la date du 12 mars : Autriche : 246 ; Tchéquie : 94 ; Slovénie : 57 ; Roumanie : 47 ; Pologne : 31 ; Hongrie : 13 ; Slovaquie : 10 ; Ukraine : 1

12 mars – La campagne électorale en Pologne impactée

La campagne électorale qui va déboucher sur les élections présidentielles en Pologne les 10 et 24 mai est lourdement impactée par la menace épidémique qui plane au-dessus de la Pologne comme du reste de la région, jusque-là relativement épargnée. Et le pic épidémique étant attendu dans plusieurs semaines, cela signifie que c’est l’ensemble de la campagne qui va se faire à l’ombre du coronavirus, analyse le quotidien « Rzeczpospolita ».

12 mars – La Slovaquie décrète l’état d’urgence

Vivement critiqué pour sa réponse tardive, le gouvernement a décrété un état d’urgence en Slovaquie et pris de nouvelles mesures de précaution pour éviter la propagation du virus qui n’a été détecté à ce jour que chez 10 sujets. En vertu de cet état d’urgence, l’État peut obliger hôtels et entreprises à héberger des personnes dans le besoin, imposer une évacuation obligatoire, accueillir les personnes en détresse dans des appartements et des maisons privées, mais également restreindre la liberté d’expression et la diffusion d’informations. Le gouvernement n’a pas l’intention d’utiliser tout cet arsenal de mesures, a toutefois rassuré le premier ministre Peter Pellegrini. (SME)

11 mars – Les autorités hongroises décrètent un état d’urgence contre le coronavirus

Les autorités hongroises ont annoncé mercredi après-midi de nouvelles mesures pour prévenir une épidémie de coronavirus en Hongrie : les entrées sur le territoire hongrois en provenance d’Italie, de Chine, d’Iran et de Corée du sud sont interdites, à l’exception des citoyens hongrois rapatriés ; Les universités resteront fermées jusqu’à nouvel ordre ; Les rassemblements de plus de 100 personnes en intérieur et 500 personnes en extérieur sont interdits.

11 mars – Le Fidesz en position de vulnérabilité face à l’épidémie qui pointe

Le système de soins en Hongrie s’apprête à vivre un stress test grandeur nature avec l’épidémie attendue de coronavirus. Viktor Orbán et son gouvernement, accusés de longue date par l’opposition d’avoir laissé le système de santé en déshérence, pourraient faire les frais d’une crise sanitaire.

11 mars – 3 nouveaux cas détectés en Pologne, portant le total à 25

Il y a à ce jour 25 cas confirmés de coronavirus en Pologne, à Lublin, Łańcut, Racibórz, Cracovie, Zielona Góra, Szczecin, Ostróda, Wrocław, Varsovie, Poznań, Cieszyn et Bełżyce. Le gouvernement polonais a décidé d’interdire les rassemblements de masse et mis en place des contrôles sanitaires aux frontières. (Gazeta Wyborcza)

11 mars – Un treizième cas diagnostiqué en Hongrie

Le nombre de personnes diagnostiquées avec un coronavirus en Hongrie est passé à 13, avec une nouvelle infection détectée chez une hongroise qui a été en contact avec un Britannique infecté, à Debrecen. Viktor Orbán prédit une « pandémie » et des « conséquences brutales » pour l’économie. (MTI)

10 mars – La Tchéquie prend des mesures drastiques

En Tchéquie, où un 41e cas de coronavirus a été confirmé ce mardi, les autorités ont annoncé une nouvelles batterie de mesures contre la propagation du virus : tout événement culturel, sportif ou autre rassemblant plus de 100 personnes est interdit à compter d’aujourd’hui 18h et jusqu’à nouvel ordre ; Fermeture des écoles à partir de mercredi 11 mars, incluant les universités, au moins jusqu’à la fin du mois de mars, a annoncé le ministre de la Santé Adam Vojtěch (ANO).

10 mars – « Le scénario italien est possible en Slovaquie »

Il n’existe que 7 cas d’infection au coronavirus confirmés en Slovaquie à ce jour. Les rassemblements sportifs ont été interdit pour les deux semaines à venir. Dans les colonnes du journal Dennik N, Vladimír Krčméry, un expert de haut niveau en médecine tropicale, estime que « le scénario italien est également possible en Slovaquie » et souligne que les Slovaques sont « indisciplinés » et qu’ils n’ont « aucun respect pour les autorités, qu’elles soient médicales ou étatiques ».

9 mars – 17 cas confirmés de coronavirus en Pologne

Les médias polonais signalent trois nouveaux cas à Racibórz et un à Cracovie, portant le total de personnes infectées et détectées à 17. Tous les événements rassemblant plus de mille personnes en intérieur ont été annulés. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a annoncé que la Pologne va mettre en place des contrôles sanitaires à tous les postes frontaliers avec l’Allemagne et la République tchèque. (Gazeta Wyborcza)

9 mars – six cas d’infection en Slovaquie

Un enseignant de maternelle, un chauffeur des transports publics et un employé de l’entreprise US Steel à ont également été infectés à Bratislava, un employé de US Steel à Košice ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, portant à six le nombre de personnes infectées détectées par les autorités. Dans de nombreuses régions, les écoles sont fermées, les villes annulent petit à petit les évènements sportifs et culturels, et les visites sont interdites dans les hôpitaux. (Dennik N)

9 mars – les cérémonies de la fête nationale hongroise annulées

Selon la dernière mise à jour du site gouvernemental dédié à la lutte contre le coronavirus, 9 personnes infectées ont été détectées en Hongrie, 67 sont placées en quarantaine, et 362 échantillons sont en cours d’analyse.

Le gouvernement hongrois a décidé d’annuler les commémorations prévues pour la fête nationale du 15 mars. Les différents partis de l’opposition qui manifestent généralement ce jour ont annulé leurs rassemblements à leur tour. (MTVA)

8 mars – Les écoles fermées à Bratislava

Les écoles secondaires de la région de Bratislava seront fermées pendant une semaine à compter de lundi 9 mars. Plusieurs écoles primaires de la région ont également été fermées. Les deux plus grandes universités de Slovaquie – l’Université Comenius et l’Université slovaque de technologie (STU) de Bratislava – doivent interrompre l’enseignement pendant deux semaines à compter de lundi.

Deux nouveaux cas du nouveau coronavirus ont été confirmés en Slovaquie dimanche, l’un à Bratislava, l’autre dans la ville de Senec (région de Bratislava). Cela porte à cinq le nombre total de cas confirmés de coronavirus en Slovaquie. (TASR)

7 mars – Un cinquième cas de coronavirus en Hongrie

Un cinquième cas de coronavirus a été a été diagnostiqué en Hongrie. Il s’agit d’un hongrois âgé de 70 ans gravement malade, actuellement en soins à l’hôpital Szent László. L’homme a peut-être été infecté par son fils vivant à l’étranger, qui s’était rendu en Italie et à Paris avant sa visite en Hongrie à la mi-février.

6 mars – La Slovaquie suspend les liaisons aériennes avec l’Italie

Tous les vols en provenance et à destination de l’Italie seront suspendus dans tous les aéroports internationaux slovaques à partir de lundi 9 mars. En outre, il ne sera pas possible de rendre visite à des personnes dans aucun hôpital, a annoncé le Premier ministre Peter Pellegrini (Smer-SD) vendredi après une réunion de la cellule de crise du ministère de l’Intérieur. (TASR)

6 mars – 24 personnes encore en quarantaine en Hongrie

A l’issue de la cellule de crise mise sur pied pour la lutte contre l’épidémie, le Premier ministre Orbán a appelé à « la coopération de tous les Hongrois dans les situations inconfortables à venir » et assuré que « la cellule de crise se focalisera sur la protection des vies humaines. […] Il n’y aura pas d’obstacle financier à la lutte contre le virus ». 24 personnes sont en quarantaine et 230 échantillons sont en cours d’analyse à l’heure actuelle en Hongrie, a-t-il précisé. (MTVA)

6 mars – Premier cas de Coronavirus en Slovaquie

Le premier cas d’infection au COVID-19 a été confirmé en Slovaquie ce vendredi par le Premier ministre Peter Pellegrini. La personne infectée est un homme âgé de 52 ans qui n’a pas quitté le territoire slovaque récemment, mais dont le fils – qui ne présente aucun symptômes – s’est rendu à Venise. (The Slovak Spectator)

5 mars – 4 cas de coronavirus confirmés en Hongrie

Il s’agit de deux étudiants iraniens, de la compagne d’un des deux, et d’un ressortissant britannique. 39 personnes ont été placées en quarantaine. (MTVA)

5 mars – 12 cas confirmés en République tchèque

Toutes les personnes infectées ont contracté le virus à l’étranger et souffrent d’une forme modérée de la maladie. Parmi elles se trouve un médecin généraliste exerçant à Prague, de retour de vacances en Italie. (Radio Prague)

5 mars – Premier cas en Pologne

Le premier cas de coronavirus a été rapporté en Pologne, à Zielona Góra, dans la province de Lubuskie, a annoncé le ministre de la Santé ministre Łukasz Szumowski. Le patient est un homme qui était à un carnaval en Allemagne. (Gazeta Wyborcza)

2 mars – Une loi spéciale adoptée en Pologne

Se préparant à une probable flambée de coronavirus en Pologne, la Diète a adopté, à la quasi-unanimité, une loi spéciale explicitant les pouvoirs et responsabilités d’urgence des fonctionnaires et des entreprises. En ce qui concerne les entreprises, la loi oblige les employeurs d’offrir la possibilité à leurs employés de travailler à domicile lors d’une épidémie ; Elle encadre également les fermetures des crèches et des écoles ; Enfin, Les parents qui restent à la maison avec leurs enfants pourront bénéficier d’une allocation de garde durant 14 jours et les enseignants toucheront leur plein salaire. La loi donne aussi le droit au gouvernement d’identifier des zones à risque et de déterminer des zones d’exclusion, et étend ses droits en matière d’aménagement du territoire. L’ombudsman (la défenseure des droits) Ewa Łętowska s’est inquiétée de la portée de cette loi, craignant que le gouvernement n’abuse de sn pouvoir sous prétexte de santé publique. « La constitution spécifie [déjà] dans quelle mesure les droits de l’individu peuvent être limités pendant un état de urgence », a-t-elle déclaré à Gazeta Wyborcza. (Gazeta Wyborcza)

1er mars – Premiers cas en République tchèque

Les trois premiers cas de virus ont été confirmés en République tchèque. (Radio Prague)