Pologne : la campagne électorale au temps du coronavirus

La pandémie de coronavirus est-elle une bénédiction pour le président Andrzej Duda candidat à sa réélection au mois de mai ? Ainsi s'interroge le quotidien Rzeczpospolita, qui dénonce une compétition encore plus inéquitable par la lutte contre le virus.

La campagne électorale qui va déboucher sur les élections présidentielles en Pologne les 10 et 24 mai est lourdement impactée par la menace épidémique qui plane au-dessus de la Pologne comme du reste de la région, jusque-là relativement épargnée. Et le pic épidémique étant attendu dans plusieurs semaines, cela signifie que c'est l'ensemble de la campagne qui va se faire à l'ombre du coronavirus . . .