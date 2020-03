Balatoni Nyár – Des milliers de Hongrois se retranchent au Lac Balaton

Un grand nombre de Budapestois se sont rués sur les rives du lac Balaton pour fuir le coronavirus et profiter du beau temps, rapporte l'hebdomadaire HVG.

Heureux sont les propriétaires d’une résidence secondaire autour du Lac Balaton ! Avec les 20° affichés par les thermomètres cette semaine, le lieu de villégiature préféré des Hongrois offre ces jours-ci un terrain de repli de luxe pour Budapestois et autres urbains angoissés par l’inéluctable propagation du covid-19. L’hebdomadaire HVG a mis son nez dans les gazettes locales de la région de Veszprém et de Siófok et toutes se font l’écho d’une arrivée inhabituellement massive de touristes pour cette époque de l’année . . .