Daina Bleire : « En URSS, on rappelait systématiquement l’influence bienfaitrice du colonialisme russe dans les marges… »

La domination russe dans des pays comme la Lettonie, l'Ukraine ou dans des régions comme l'Asie centrale n'a pas été que politique ou militaire. Elle s'est installée, consolidée et pérennisée par des récits, des mythes qui ont encore une prise sur ces pays comme sur nos propres représentations de l'histoire de ces régions.

La revue lettone Domuzīme a réuni plusieurs historiennes et historiens pour briser cette mythologie encore puissante à l'occasion d'une discussion préparée et animée par Rudīte Kalpiņa, écrivaine et rédactrice en chef.

Autour d’elle : Daina Bleiere, docteur en histoire, chercheuse à l’institut d’histoire de l’université de Lettonie ; Juris Goldmanis, historien, maître assistant à l’académie de la Culture de Lettonie ; Andris Levāns, docteur en histoire, professeur associé à l’université de Lettonie ; Gvido Straube, docteur en histoire, professeur à l’université Lettonie, directeur de l’Institut d’histoire de Lettonie et Ineta Ziemele, docteur en droit (université de Cambridge), professeure à l’école supérieure juridique de Riga.

Le Courrier d'Europe centrale publie une

