L’Europe centrale face au coronavirus – « L’épidémie pourrait éclater à Budapest » (Fil d’Actu)

Toutes les actualités concernant la propagation de la pandémie due coronavirus dans les pays de l’Europe centrale et ses conséquences sanitaires, politiques et sociales. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et leurs voisins se préparent à la propagation du covid-19.

Ce fil d’actualités vous est proposé en accès libre. Abonnez-vous au Courrier d’Europe centrale pour vous tenir informé, pour accéder à 5 000 articles en archives et pour soutenir le média francophone de référence sur la région !

5 avril (17h15) – « L’épidémie pourrait éclater à Budapest »

Dimanche, Cecília Müller, médecin en chef de la cellule de crise du gouvernement hongrois, a indiqué que « le risque que l’épidémie éclate à Budapest est élevé ». La capitale concentre 42 % de toutes les personnes infectées et détectées en Hongrie et le département de Pest 62 %. Elle a spécifiquement demandé aux habitants de la capitale de respecter les restrictions de déplacements car, de l’avis des autorités, trop de Budapestois sortent profiter du beau temps, que ce soit à Normafa, sur l’île Marguerite, au Bois de ville (Városliget) ou encore sur la colline Gellért. 733 personnes infectées ont été détectées à ce jour en Hongrie, 34 sont décédées et 13 435 sont en quarantaine, a annoncé Cecília Müller. (HVG.hu)

Source : Gouvernement hongrois.

5 avril (17h) – La « télé-école » pour les bambins slovaques

Le ministère de l’Éducation prépare une « télé-école » pour les élèves du primaire, alors que toutes les écoles de Slovaquie resteront fermer jusqu’à nouvel ordre. Le ministre de l’Éducation, Branislav Grohling, espère être prêt pour cette rentrée scolaire toute particulière après Pâques. « Nous supposons que l’éducation sera reportée pour longtemps, et nous préparons donc cela pour aider les parents comme les enseignants », a-t-il déclaré. Cette « télé-école » devrait être diffusée 4 heures par jour sur internet et une trentaine d’enseignants se succèderont pour faire la classe. (TASR)

4 avril (9h) – Le nombre de cas recensés par pays

L’Autriche, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie sont les pays qui ont détecté le plus de personnes touchées par l’épidémie de coronavirus.

Attention ! Il est à noter que le nombre de cas diagnostiqués n’est pas un indicateur suffisant pour prendre la mesure de l’épidémie. Il est très dépendant des politiques de santé publique mises en place dans chaque pays, notamment du nombre de tests de dépistage pratiqués. Il est vraisemblable que les données présentées ci-dessous sous-estiment le nombre réel de personnes infectées.

4 avril (9h) – Le nombre de décès recensés par pays

L’Autriche, la Roumanie et la Pologne enregistrent le plus grand nombre de décès causés par le coronavirus à la date du 4 avril 2020, selon les données collectées par l’Université Johns Hopkins auprès des autorités sanitaires des différents pays.

Il est à noter que ces chiffres peuvent être sous-évalués, et les méthodes de comptage différentes d’un pays à l’autre.

4 avril (8h30) – Dans les villages roms de Hongrie, le coronavirus est synonyme de faim

L’épidémie de coronavirus qui touche l’Europe a déjà de lourdes conséquences pour les populations roms d’Europe centrale et orientale qui survivent sans filet de sécurité. Dans le nord-est de la Hongrie, l’explosion du chômage et des prix des denrées alimentaires jette des villages entiers dans le désarroi, comme le montre un reportage réalisé par Index.hu.

3 avril (15h) – 450 cas détectés en Slovaquie

Avec 24 nouveaux cas diagnostiqués jeudi, la Slovaquie compte officiellement 450 personnes infectées par le coronavirus. (En bleu les nouveaux cas journaliers, en rouge le cumul). (SME)

3 avril (14h45) – Des mesures pour les travailleurs indépendants en Slovaquie

Le Conseil national slovaque a voté ce jeudi une loi permettant aux indépendants et aux employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 40 % de reporter leurs cotisations sociales de mars à fin juillet. (Dennik N)

3 avril (14h30) – Des bonus pour le personnel soignant en Hongrie

Ce vendredi matin à la radio publique, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé l’octroi d’une allocation de 500 000 HUF pour les personnels de santé (un peu moins de 1 400 euros). Son gouvernement va présenter mardi un plan de soutien à l’économie, « le plus grand plan de relance économique de tous les temps » selon ses mots, axé sur la préservation des emplois et la création de nouveaux emplois. De nouvelles restrictions de circulation pourraient êtres imposées mercredi prochain. (MTVA)

2 avril (15h) – Les restrictions se durcissent en Pologne

Avec l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions le 1er avril, les Polonais peuvent encore sortir de chez eux pour aller au travail ou subvenir aux besoins essentiels de la famille, mais pas à plus de 2 personnes et en conservant 2 mètres de distance entre chaque individu. Dans les magasins, le port des gants jetables est obligatoire pour les clients. Le premier ministre Mateusz Morawiecki a justifié ces nouvelles mesures, le 31 mars, par le fait que les Polonais ne suivaient pas scrupuleusement les règles de confinement. L’Université Johns Hopkins dénombre un peu plus de 2 600 personnes testées positives au coronavirus en Pologne et 45 décès. (Gazeta Wyborcza)

2 avril (15h) – Le parlement tchèque reconduira vraisemblablement l’état d’urgence

L’état d’urgence de 30 jours décrété le 12 mars devrait être reconduit pour 30 jours par le parlement la semaine prochaine, a indiqué le ministre de l’Intérieur et chef du Conseil de crise, Jan Hamáček (ČSSD). Le gouvernement et les partis d’opposition s’entendent sur cette prorogation, mais certains partis d’opposition voudraient la limiter à deux semaines. (iRozhlas)

2 avril (14h30) – La Slovaquie considère le « black out »

Le Premier ministre Igor Matovic (OLaNO) a admis, mercredi, réfléchir à la mise à l’arrêt total du pays. « Du point de vue médical, nous avons réussi à mettre le virus à genoux grâce aux mesures introduites. Le cours de la propagation de la maladie dans le pays suit fondamentalement une courbe plate… Cependant, nous étranglons l’économie […], l’économie est à genoux, tout comme le virus », a déclaré Matovic, qui dit vouloir réfléchir à appliquer le modèle chinois en Slovaquie. L’ancien Premier ministre Peter Pellegrini (Smer-SD) a exhorté les partenaires de la coalition à « faire preuve de bon sens » et à « mettre un terme à cette expérience ». (TASR)

2 avril (14h) – « Comme un tsunami ». En Tchéquie, ces indépendants qui prennent la crise de plein fouet

Au prix d’un fort ralentissement de l’activité, la Tchéquie réussit à garder l’épidémie sous contrôle, mais la crise économique fait déjà de gros dégâts parmi les travailleurs précaires et les indépendants. Martina, Petr et Marcus nous confient leurs craintes et leurs espoirs pour l’avenir.

2 avril (13h15) – Une carte 3D pour visualiser la répartition des cas en Slovaquie

Cette carte a été réalisée par le journal Denník N, le 31 mars 2020.

1er avril (18h) – Le nombre de cas diagnostiqués dans les pays du groupe de Visegrád

Parmi les pays du « V4 », c’est la République tchèque qui a détecté le plus grand nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus, avec plus de 3 300 à la date du 31 mars.

1er avril (18h) – Le nombre de cas diagnostiqués en Europe centrale, orientale et balkanique au 30 mars

Attention ! Il est à noter que le nombre de cas diagnostiqués n’est pas un indicateur suffisant pour prendre la mesure de l’épidémie. Il est très dépendant des politiques de santé publique mises en place dans chaque pays, notamment du nombre de tests de dépistage pratiqués. Il est vraisemblable que les données présentées ci-dessous sous-estiment le nombre réel de cas.

1er avril (13h20) – Le pic épidémique attendu mi-juillet en Slovaquie

Selon de nouvelles modélisations, la Slovaquie pourrait ne connaitre le pic épidémique qu’à la mi-juillet. Le nouveau gouvernement se montre confiant dans la capacité du pays à faire face à la pandémie causée par le coronavirus.

Selon les dernières modélisations effectuées par les épidémiologistes du ministère de la Santé, le pic de l’épidémie ne pourrait intervenir qu’à la mi-juillet. Le ministre slovaque de la Santé, Marek Krajčí, a fait savoir lundi 30 mars que les modélisations […]

1er avril (11h30) – La répartition géographique des cas en Hongrie

Le gouvernement hongrois a communiqué, mardi 31 mars, cette carte qui ventile les cas de personnes testées positives au SARS-CoV-2 par département (megye) . Selon les données publiées par le gouvernement, il y a 525 cas détectés à la date du 31 mars, dont la moitié (232) se trouvent à Budapest. (koronavirus.gov.hu)

1er avril (10h) – En Hongrie, c’est l’armée qui est aux commandes dans les hôpitaux

51 des 108 hôpitaux du pays sont passés, à ce jour, sous administration militaire. Selon le ministre de la défense, Tibor Benkő,

il est nécessaire d’apporter une réponse centralisée dans cette situation d’urgence, a-t-il déclaré mardi à la chaîne d’information publique M1.

1er avril (10h) – 2 000 respirateurs de plus attendus en Hongrie

Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, la Hongrie avait agi à temps pour assurer l’arrivée de suffisamment d’équipements de protection contre le coronavirus. Cette semaine, 20 avions doivent assurer la livraison de 10 millions de masques, 2,5 millions de tests rapides, 300 000 paires de gants et plus de 2 000 respirateurs. (MTI)