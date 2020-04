Les Polonais bien partis pour voter par courrier aux élections présidentielles

La Diète a adopté lundi une loi donnant le feu vert au vote par courrier postal lors des élections présidentielles des 10 et 24 mai.

Lundi soir après une journée extrêmement tendue, la chambre basse du Parlement polonais contrôlée par les nationalistes du Droit et Justice (PiS) a approuvé un projet de loi autorisant le maintien des élections présidentielles au mois de mai et le déroulement du scrutin par voie postale . . .