L’Estonie et la France se rapprochent et cherchent à mieux se comprendre. Dans un contexte où l’avenir de l’engagement américain pour la défense de l’Europe est de plus en plus incertain, les Estoniens nous encouragent à nous investir davantage dans leur région. Pour gagner la confiance des Français, ce pays de la baltique n’a pas hésité à envoyer des troupes au Mali, au temps de l’opération Barkhane. Et dans l’autre sens, les Français ont pris l’habitude de maintenir une petite présence militaire en Estonie . . .

