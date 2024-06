En Hongrie, la tempête Péter Magyar balaie l’opposition et menace la suprématie du Fidesz

La percée fulgurante de Péter Magyar a été confirmée dans les urnes le 9 juin lors des élections européennes et municipales. Le renégat du Fidesz met l’opposition en coupe réglée et se pose en dangereux concurrent pour Viktor Orbán en 2026.

Viktor Orbán a indéniablement remporté les élections européennes, et même haut-la-main, avec 44,6 % des voix. Son parti le Fidesz s’adjuge ​​11 des 21 sièges réservés aux eurodéputés à Strasbourg. Ce résultat ferait pâlir d’envie bien des partis et bien des gouvernements, surtout après une longévité de 14 années au pouvoir.

C’est pourtant une gifle que s’est vu administrer le camp Orbán dimanche soir. Parce qu’il marque un net recul par rapport à 2019 où il avait décroché 52,6 % des suffrages et 13 eurodéputés et enregistre son plus mauvais score électoral depuis 2006. Et parce que l’élection consacre l’irruption fracassante dans la vie politique de Péter Magyar, dont le premier ministre se refuse toujours à prononcer le nom.

