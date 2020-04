L’Europe centrale face au coronavirus – Vers le dégel de l’économie (Fil d’Actu)

Toutes les actualités concernant la propagation de la pandémie due coronavirus dans les pays de l’Europe centrale et ses conséquences sanitaires, politiques, économiques et sociales. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et leurs voisins se préparent à la propagation du covid-19.

Ce fil d’actualités vous est proposé en accès libre. Abonnez-vous au Courrier d’Europe centrale pour vous tenir informé, pour accéder à 5 000 articles en archives et pour soutenir le média francophone de référence sur la région !

15 avril (16h) – Quels pays dépistent le plus le Covid-19 en Europe centrale ?

Les pratiques de dépistage du Covid-19 varient beaucoup d’un pays à l’autre. L’OMS recommande de pratiquer des tests systématiques pour combattre la pandémie du coronavirus. Comment testent les pays de l’Autriche à l’Ukraine ?

15 avril (14h) – La Slovaquie débloque 250 000 euros pour l’Italie

Le gouvernement slovaque va fournir une aide humanitaire à l’Italie à hauteur de 250 000 €. « Toute la nation italienne vit un énorme traumatisme et je trouve naturel que nous essayions d’aider selon nos capacités », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ivan Korčok. Cette aide pourrait prendre la forme d’envoi de personnel médical, de don et/ou de prêt de matériel médical et de réception de patients italiens dans des hôpitaux slovaques. La Slovaquie compte moins de 1 000 personnes infectées par le coronavirus (863 cas détectés) et seulement 2 décès. (TASR)

15 avril (14h) – La répartition des cas de covid-19 par Comitats en Hongrie

Budapest et le Comitat de Pest qui ceinture la capitale concentrent plus de la moitié des 1 579 cas officiels au 15 avril. (koronavirus.gov.hu)

15 avril (13h30) – Vers le « dégel » de l’économie polonaise

Le ministre polonais de la Santé, Łukasz Szumowski, a annoncé mardi matin sur la radio RMF FM que le gouvernement commencerait à « dégeler » l’économie à partir du 19 avril. Cela pourrait se traduire par l’assouplissement des restrictions sur les ouvertures des commerces et la levée de l’interdiction des accès aux lieux publics. « L’isolement social en vigueur a été efficace, et sans cela, nous aurions aujourd’hui des dizaines de milliers de cas supplémentaires », a affirmé Szumowski. La réouverture des écoles reste toutefois un point d’interrogation. Le ministre a aussi estimé qu’il n’y aura pas de camps d’été pour les enfants et que les Polonais «peuvent oublier» les vacances normales cette année. (Notes from Poland)

15 avril (13h30) – L’industrie automobile repart en Hongrie

L’usine du constructeur automobile allemand Audi a relancé sa production dans son usine de Györ, dans l’ouest de la Hongrie. Le plus gros employeur du pays, comptant treize mille salariés, avait stoppé ses chaînes de montage le 22 mars. La direction affirme que des mesures de sécurité sanitaire seront mises en place, telle que la pose de panneaux de plexiglas sur les postes de travail. Suzuki entend relancer son unité de production basée à Esztergom le 27 avril et Mercedes son usine de Kecskemét le 28. (AFP)

Retrouvez [ici] le fil d’actualité du 1er au 15 avril et [ici] le fil d’actualité du mois de mars.