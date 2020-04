L’ombre du coronavirus plane au-dessus d’un Donbass démuni

Malgré l'isolement précoce imposée par la guerre aux habitants du Donbass, le Coronavirus fait également irruption dans l'Est de l'Ukraine. Après six années de guerre, le Donbass pourrait être violemment heurté par l'épidémie, au regarde des conditions matérielles dans lesquelles vivent les habitants de la région et la faible capacité de soin locale. Par Pauline Maufrais.

En Ukraine, la crise du COVID-19 a, comme dans de nombreux pays, conduit à la fermeture des frontières et la mise en place d’une quarantaine stricte. Si au départ les autorités ne relevaient que peu de cas, ces derniers sont en augmentation croissante, avec plus de morts que de guéris pour le moment, et la peur d’une expansion du virus, alors que les infrastructures hospitalières du pays ne sont pas en capacité d’accuser le choc . . .