De Kiev à Kharkiv, la solidarité citoyenne face au virus en Ukraine

En Ukraine, à Mykolaiv, Kiev, Kharkiv, Dnipro ou Severodonetsk, des initiatives solidaires se mettent en place depuis le mois de mars pour répondre aux ravages causés par le COVID-19 dans le pays. Au quotidien ils essayent d'apporter du soutien, de maintenir du lien, de prêter main forte et de fournir du matériel de protection pour les personnes précaires et les familles des personnels soignant. Témoignages recueillis par Pauline Maufrais.

À Kharkiv, des juristes distribuent du matériel dans les dispensaires locaux

Au nord-est du pays, dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, Maksym Rvyakin est juriste dans un centre des droits de l’Homme local, et volontaire dans une organisation non-gouvernementale : le “Centre de défense stratégique”. Avec ses collègues juristes, ils ont pris l’initiative d’aider en distribuant des moyens de protection contre l’épidémie : des masques, des respirateurs, des antiseptiques, des gants et des thermomètres sans contact . . .