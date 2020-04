Face au laisser-faire de l’État, les villages touristiques de Hongrie se barricadent

Le dirigeant autoritaire Viktor Orbán a décidé…de ne pas décider. Ce sont donc les habitants des communes touristiques qui doivent se protéger eux-mêmes contre l’afflux de touristes à Pâques et la propagation de l'épidémie de coronavirus. En se barricadant s'il le faut.

On n’a jamais un village aussi désert un week-end de Pâques ! Le marchand de glaces est fermé, la pizzéria est fermée, la Renaissance aussi, ce restaurant où un diplomate marocain plus tard testé positif au SARS-CoV-2 a festoyé au mois de mars. La route qui monte à la citadelle qui surplombe le Danube sur son promontoire est bouclée . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).