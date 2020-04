Coronavirus en Europe centrale : Jusqu’ici tout va bien

Le nombre de morts du Covid-19 reste très peu élevé en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie et dans les autres pays d'Europe centrale et orientale. Et leurs gouvernements se montrent confiants voire optimistes.

Bien sûr, la pandémie causée par le virus SARS-CoV-2 concerne aussi les populations de l'Europe centrale et orientale. Mais celles-ci restent - pour l'heure tout du moins - largement épargnées du point de vue sanitaire, surtout en comparaison d'autres pays européens tels que l'Italie, la France ou la Grande-Bretagne . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).