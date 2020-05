Fil d’Actualités spécial Coronavirus – La tendance très favorable se confirme en Europe centrale

Un fil d’actualités pour suivre la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans les pays de l’Europe centrale et ses conséquences sanitaires, politiques, économiques et sociales. Faiblement touchées par le coronavirus, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, et leurs voisins doivent aujourd’hui gérer la levée progressive des restrictions et la relance de l’économie.

4 mai (11h) – Le nombre de malades n’augmente que très peu dans le V4

On dénombre 26 000 malades dans les quatre pays du Groupe de Visegrád, dont la moitié en Pologne. Les courbes du nombre de malades du Covid-19 n’augmentent que très lentement et stagnent même en Tchéquie et en Slovaquie. Dans ces quatre pays, le nombre de nouveaux cas quotidien est en baisse.

4 mai (8h) – Fermeture du pont aérien entre la Tchéquie et la Chine

Le dernier avion de transport de matériel médical en provenance de la Chine s’est posé à Prague dimanche. Depuis le 20 mars, ce pont aérien a permis la livraison à la République tchèque de 2 000 tonnes de matériel médical en provenance de Chine (masques, gants, blouses, appareils respiratoires), pour un montant pour l’instant d’environ 4 milliards de couronnes (près de 150 millions d’euros). (Radio Prague)

4 mai (7h) – Des affiches pour promouvoir le plan économique du gouvernement en Hongrie

« Des baisses d’impôts pour maintenir l’emploi », promet le gouvernement hongrois dans une nouvelle campagne d’affichage, dont l’agence de presse MTI a dévoilé les premières images, ici à Pécs, dans le sud de la Hongrie. Le gouvernement ne consent pas à augmenter l’aide sociale ni la durée des indemnités chômage (bloquée à trois mois) mais entend « recréer tous les emplois détruits » par la crise du coronavirus. (MTI)

(Photo: Tamás Sóki/MTI)

4 mai (6h30) – La tendance très favorable se confirme en Slovaquie

Sur la journée de samedi 2 mai, un seul nouveau cas de nouveau coronavirus a été confirmé en Slovaquie, portant le total à 1 408 personnes testées positives au covid-19, pour plus de 96 000 tests effectués. 619 ont guéries au total à ce jour, mais 24 sont décédées. 7 patients se trouvent actuellement en soins intensifs dont une sous respirateur artificiel. Ce pays de 5,5 millions d’habitants présente des statistiques qui doivent faire pâlir d’envie bon nombre de pays. (TASR)

4 mai (6h) – Les enfants slovaques à l’école cet été ?

Le chef du gouvernement Igor Matovič envisage que les enfants aillent à l’école pendant un mois cet été, pour compenser les deux mois (et peut-être plus) de fermetures au printemps. Ce n’est pour le moment qu’une idée et pas un plan. (TASR) Les tensions restent vives avec sont ministre de l’Economie, Richard Sulík, qui met en garde depuis plusieurs semaines contre les effets économiques dévastateurs de l’arrêt de pans entiers de l’économie slovaque. « Je serais très heureux qu’il se soumette à l’autorité juste une fois dans sa vie », a lancé M. Matovič, qui a assuré que dès que la demande étrangère se rétablirait, la Slovaquie pourra relancer la production.

