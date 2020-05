Les sombres prévisions de la Commission européenne pour les pays du « V4 »

En raison de l'épidémie de Covid-19, « l'économie de l'UE subira cette année une récession d'une ampleur historique », estime la Commission européenne, et l'Europe centrale ne sera bien sûr pas épargnée. La Pologne pourrait s'en tirer avec un peu moins de dommages que les autres pays de la région.

L'économie de la zone euro devrait enregistrer une contraction record de 7,75 % et l'ensemble de l'Union européenne de 7,25% en 2020, selon les prévisions économiques du printemps 2020 de la Commission. La progression devrait être de 6% en 2021 sur l'ensemble de la zone euro et de l'UE . . .