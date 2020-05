Élections présidentielles en Pologne : On annule tout et on recommence !

Jarosław Kaczyński a finalement cédé, les élections présidentielles ne se dérouleront pas ce dimanche 10 mai. Elles pourraient avoir lieu cet été, dans des conditions démocratiques et plus équitables.

Au terme d'une controverse qui a duré plusieurs semaines et après d'âpres négociations politiques avec son partenaire de coalition, Jarosław Kaczyński a dû finalement reculer et accepter un compromis. Le chef du PiS et son petit partenaire de coalition Jarosław Gowin ont finalement trouvé un accord qui prévoit l'annulation du premier tour des présidentielles prévues ce dimanche 10 mai . . .