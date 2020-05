BMW reporte l’investissement du siècle en Hongrie

Le constructeur automobile allemand BMW a décidé de remettre à plus tard la construction de son usine à Debrecen, dans l'est de la Hongrie. A quand ? Il ne l'a pas précisé.

La grande nouvelle était tombée au cœur de l'été 2018 : BMW avait finalement choisi Debrecen, la grande ville de la Hongrie orientale, pour y implanter une usine d'assemblage d'une capacité de 150 000 véhicules par an. Un investissement record d'un milliard d'euros qui promettait d'énormes retombées en termes d'emplois pour la région . . .