Slovaquie : Matovič, un populiste mais qui « défend les valeurs démocratiques libérales »

Igor Matovič, un politicien conservateur et populiste a remporté les élections législatives en Slovaquie le 29 février, mettant fin à douze années de pouvoir du SMER. Alors qu’il s’apprête à former sa coalition gouvernementale, nous avons interrogé Pavol Baboš, politologue à l'Université Comenius de Bratislava, sur les raisons de sa victoire et ce qui attend la Slovaquie.

Le Courrier d’Europe centrale : Qu'est-ce qui explique selon vous la percée fulgurante à la mi-janvier et la victoire du parti des Gens ordinaires et des personnalités indépendantes (OLaNO) d’Igor Matovič ?

Pavol Baboš : Je vois deux facteurs qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le calendrier de la campagne et des coups de communication très novateurs, par exemple quand ils se sont envolés pour Cannes . . .

