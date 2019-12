L’année 2019 en Europe centrale dans le rétroviseur

Le Courrier d’Europe centrale vous propose un échantillon d’une trentaine d’articles d’analyse, de récits, d’entretiens et de reportages, pour revenir sur l’actualité de 2019 et l’éclairer. Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

En Pologne, la solitude de Lech Wałęsa

Lech Wałęsa, le légendaire syndicaliste de Solidarność continue de jouir d’une aura extraordinaire à l’étranger. Quel contraste avec le ressentiment qu’il inspire à nombre de ses compatriotes en Pologne, jusqu’au sein de sa propre famille ! L’analyse complète de Romain Su.

Les dissidents ne voulaient pas du retour de Milan Kundera en République tchèque

Dans une interview qui fait des vagues en République tchèque, l’épouse et agent littéraire de Milan Kundera évoque le trop long exil à Paris mais l’impossibilité de rentrer pour le célèbre écrivain tchèque. Věra Kunderová égratigne au passage la dissidence, alors que le pays vient de célébrer le 30e anniversaire de la révolution de velours.

En Autriche, les liens troubles de l’extrême droite avec les Burschenschaften

Un livret de chants comprenant des passages antisémites et faisant l’apologie du nazisme a été découvert dans le Land de Styrie. Il appartient à une Burschenschaft, une corporation où l’on rentre en tant qu’étudiant et dont on reste membre à vie. Parmi ses membres : Wolfgang Zanger, député FPÖ (extrême droite). Un scandale qui illustre une nouvelle fois les liens troubles du parti avec ces Burschenschaften dont certaines sont accusées de proximité avec la mouvance néo-nazie. Lire l’article de Vianey Lorin.

« Regarde, j’ai des petits-enfants tout blonds, ils sont à moitié hongrois »

La communauté rom de Törökszentmiklós, une ville de la grande plaine hongroise, s’est retrouvée au centre de l’attention en mai dernier quand un nouveau parti d’extrême droite est venu manifester contre « la criminalité tsigane ». Depuis, les quelque deux mille roms locaux vivent dans l’inquiétude que les assassinats racistes de 2008-2009 ne se reproduisent. Reportage signé Hélène Bienvenu.

« Je me trouvais juste en face de Ceaușescu. J’ai pu voir la peur sur son visage »

Le 26 décembre 1989, au lendemain de l’exécution du dictateur Nicolae Ceaușescu, Petre Roman est nommé à la tête du gouvernement roumain. Celui qui deviendra une figure politique majeure dans les années 1990 et 2000, a livré un entretien exclusif au Courrier d’Europe centrale pour témoigner de la révolution roumaine de 1989.

Au nord de Budapest, le « Faluház », symbole de la grande épopée de la ville communiste

Durant la période communiste, l’industrialisation à marche forcée de la Hongrie coïncide avec la construction de nombreuses villes « modernes » dans laquelle on cherche à effacer les distinctions de classes. Dans le faubourg d’Óbuda, au nord de Budapest, le pouvoir fait construire dans les années 1960-1970 un immense quartier de grands ensembles, en lieu et place des anciennes petites masures traditionnelles. Par son gigantisme, le « Faluház » devient vite le symbole de cette épopée urbaine. Lire notre article ici.

En Pologne, le canal de la discorde

Depuis 2006, le leader du parti Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, projette de désenclaver le port régional d’Elbląg, au nord-est de la Pologne, à travers un tout nouveau canal. Objectif : contourner les eaux voisines de Kaliningrad, appartenant à la Russie, afin d’accéder directement à la mer Baltique. Sauf que dans la région, l’investissement divise. Nous sommes allé sur place pour vous livrer ce reportage.

Dans le son du silence. Hommage à M. Paweł Adamowicz, le feu maire de Gdańsk

Przemysław, notre correspondant à Gdańsk, a participé à la seconde soirée de commémoration en hommage à Paweł Adamowicz, le maire de la ville assassiné dimanche soir. Il nous livre ici un témoignage de l’émotion qui étreint la grande cité portuaire tout au nord de la Pologne. Lire ici ce reportage-hommage.

« Beaucoup de volontaires du Donbass disent ne savoir plus rien faire d’autre que se battre »

Qu’ils soient volontaires ou mercenaires, les combattants irréguliers russes sont souvent mis en avant lorsqu’on évoque le conflit dans le Donbass, depuis le printemps 2014. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Thomas Da Silva, doctorant à l’Université Paris Nanterre, qui étudie la guerre irrégulière dans l’espace post-soviétique, a répondu aux questions du Courrier d’Europe centrale.

Deux ans après les assassinats des journalistes Ján Kuciak et Daphne Caruana Galizia

Deux journalistes ont été assassinés dans l’Union européenne à quatre mois d’intervalle, à Malte puis en Slovaquie. Les citoyens slovaques et maltais continuent de réclamer des comptes à leurs dirigeants et, deux ans plus tard, la justice semble enfin sur la bonne voie, comme l’expose cet article.

« La rhétorique de Robert Fico est proche de celle de Marine Le Pen »

L’eurodéputé Boris Zala est l’un des plus fervents critiques du pouvoir en Slovaquie. Lui est resté de gauche et social-démocrate, contrairement à Robert Fico, le tout-puissant chef du Smer, dont il dénonce la dérive vers un national-populisme à la sauce Viktor Orbán. Notre correspondante à Bratislava est allée à sa rencontre.

Pour Roch Hachana, un « Petit Jérusalem » dans le centre de l’Ukraine

Ouman, petite ville située à 200 kilomètres au sud de Kiev, est le premier centre de pèlerinage juif en dehors d’Israël. Comme chaque année, des dizaines de milliers de croyants ont fait le chemin du monde entier pour célébrer Roch Hachana, le nouvel an du calendrier hébraïque. Reportage, par Sébastien Gobert.

A la recherche de la Mitteleuropa dans les petits villages de Slovaquie

La photographe slovaque Jana Šturdíková a sillonné le pays pour saisir les manoirs à l’abandon, mais pleins d’histoire. « Les Slovaques ne sont pas incultes, mais il faut beaucoup de pression pour que les choses bougent », dit-elle après des années d’un tourisme mélancolique à découvrir ici.

Gergely Karácsony : « En tant que maire, je veux que Budapest devienne plus solidaire et écologique »

Cinq jours après une victoire majeure de l’opposition contre le Fidesz de Viktor Orbán à Budapest, son maire élu, Gergely Karácsony, a reçu Le Courrier d’Europe centrale pour un entretien exclusif, réalisé par Ludovic Lepeltier-Kutasi.

Pologne : À la rencontre d’agriculteurs qui ne portent pas le PiS dans leur cœur

Dans un pays où encore près de 10 % de la population est employée dans le secteur agricole, les agriculteurs représentent une force électorale importante courtisée par les partis politiques à l’approche des élections législatives du 13 octobre. Reportage d’Andre Kapsas dans la campagne de Basse-Silésie où des voix grincent contre les politiques redistributives du gouvernement.

Le « Journal » de Sándor Márai, expliqué par sa traductrice Catherine Fay

« Chaque ligne que j’écris (…) éveille en moi une angoisse et une inquiétude indicible », écrit en 1943 Sándor Márai, qui assiste à la nazification de son pays. Nous avons rencontré sa traductrice, Catherine Fay, à l’occasion de la sortie en français du premier volume du « Journal » de l’immense écrivain hongrois, qui brosse le portrait d’un pays et d’une société en prise avec ses démons et révèle une facette plus intime de l’auteur. Entrevue avec Catherine Fay.

Trente ans après la Révolution de velours, « les gens vont bien, mais ils vivent dans l’incertitude »

À l’occasion de l’anniversaire des trente ans de la Révolution de velours, déclenchée à Prague le 17 novembre 1989, Le Courrier d’Europe centrale est parti à la rencontre de celles et ceux qui l’ont faite. Entre le passé et le présent, les succès et les échecs, ils font le bilan de trois décennies et l’état des lieux de la situation politique actuelle en République tchèque.

« Nicolas Sarkozy est-il Tsigane ? » Voyage dans les Carpates aux marges de l’identité

Il s’agit d’un mythe postmoderne que l’on entend sur des centaines de kilomètres à travers les Carpates, la grande plaine hongroise et les Balkans : « Nicolas Sarkozy est Tsigane ! ». Peu importe que le nom porte un « i » ou un « y », il faut pénétrer au cœur des ténèbres et des lieux oubliés de l’Europe pour retrouver le lieu d’origine des ancêtres hongrois de l’ancien chef d’État français. Récit de Tristan Ranx.

Entretien avec Daniel Lipšic, l’avocat de la famille du journaliste slovaque Ján Kuciak

Tour à tour ministre de la Justice, ministre de l’Intérieur et député, Daniel Lipšic est la figure majeure de la lutte contre la corruption en Slovaquie. Il est aujourd’hui l’avocat de la famille de Ján Kuciak, le journaliste assassiné l’année dernière. Le commanditaire présumé du meurtre avait aussi voulu le faire assassiner. Le Courrier d’Europe centrale l’a rencontré pour évoquer le procès, qui pourrait débuter dès cet hiver.

Comprendre le rapprochement entre le groupe de Visegrád et Israël

Les dirigeants polonais, hongrois, tchèque et slovaque du Groupe de Visegrád se rassemblent à Jérusalem ce lundi et mardi à l’invitation de Benyamin Nétanyahou. Que peut bien pousser à frayer ensemble un Premier ministre israélien et des dirigeants polonais et hongrois soupçonnés d’attiser l’antisémitisme ? Analyse d’un rapprochement idéologique et pragmatique qui ne date pas d’aujourd’hui.

« L’Ukraine a été radicalement transformée par la guerre »

Volodymyr Zelensky, un comédien sexy mais sans expérience ni programme, est pressenti pour devenir le président de l’Ukraine à l’issue du second tour de l’élection, dimanche contre le sortant Petro Porochenko. Qui est-il et pourquoi les Ukrainiens sanctionnent ainsi leur classe politique ? Comment va l’Ukraine et comment évolue le conflit armé dans le Donbass avec la Russie ? Nous avons interrogé Anna Colin-Lebedev, spécialiste de l’Ukraine contemporaine et maîtresse de conférences à l’Université Paris-Nanterre.

1919, « guerres de l’Est ». Une petite histoire du match de football entre l’Autriche et la Hongrie communiste

Il y a cent ans, le 6 avril 1919, la Hongrie de la République des Conseils dispute la seule et unique rencontre de sa brève existence face à l’Autriche. Bien avant l’Union soviétique ou la Hongrie des années 1950, un régime communiste s’empare du football et met pour la première fois l’équipe nationale au service de sa propagande. Récit de cet évènement historique.

Le cardinal Mindszenty : un jeune prêtre dans la Hongrie de Miklós Horthy

Il y a tout juste 70 ans, en 1949, le chef de l’Église hongroise, le cardinal Primat József Mindszenty, était condamné à la prison à vie à l’issue d’un procès politique truqué dans la plus belle tradition des régimes communistes de l’époque. Nous vous proposons de découvrir, sous la plume de Matthieu Boisdron, la première des quatre parties de la chronique que nous consacrons au parcours et à la vie de cet ecclésiastique, célèbre en Hongrie mais relativement oublié hors des frontières de ce pays.

Un répit pour les enfants de Tchernobyl

Plus de trente ans après, les populations vivant dans les régions contaminées de Biélorussie subissent encore les conséquences sanitaires de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Depuis le début des années 1990, de nombreuses associations d’Europe de l’ouest ont œuvré pour accueillir, le temps d’un été, des enfants qui grandissent dans ces régions. L’une d’elles, Les enfants de Tchernobyl, basée en Belgique, nous a ouvert ses portes. Gwendal Piégais a produit ce reportage.

« Les Soviétiques ont eu une sorte de gueule de bois impériale »

Au-delà des symboles et images fortes de l’année 1989, Pierre Grosser revient avec nous sur les dynamiques et événements qui ont mené à l’effondrement de l’Empire soviétique. Enseignant à Sciences Po, spécialiste de l’histoire des relations internationales, il réédite dans la collection Tempus de Perrin son livre 1989. L’année où le monde a basculé ainsi que L’Histoire du monde se fait en Asie. Une autre vision du XXe siècle chez Odile Jacob. Entretien.

Olga Tokarczuk, de Dieu, le temps, les hommes et les anges au Prix Nobel

Dans son discours prononcé à l’Académie suédoise samedi, Olga Tokarczuk, lauréate 2018 du prix Nobel de littérature, décrivait l’esprit de l’écrivain comme « un esprit synthétique, qui ramasse avec obstination tous les petits morceaux pour tenter de les recoller ensemble et créer un tout universel. » Pres de 25 ans auparavant, en écrivant Prawiek i inne czasy, c’était déjà à cette tâche qu’elle s’attelait, poussée par l’envie d’écrire « l’histoire d’un monde qui, comme toutes les choses vivantes, naît, se développe, puis meurt. » Un article de Bénédicte Williams.

« La révolution de 1848 est essentielle dans l’écriture du roman national hongrois »

Il y a tout juste 170 ans, le 13 août 1849, le chef des armées hongroises Artúr Görgey déposait les armes devant le général russe Theodor von Rüdiger à Világos, près d’Arad. Cette bataille marque la fin de l’insurrection hongroise de 1848/49. Entretien avec Catherine Horel, directrice de recherche au CNRS (UMR-8138-SIRICE), enseignante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Europe centrale et plus spécialement de la Hongrie.

Comprendre les affaires qui pèsent sur Andrej Babiš en République tchèque

Avant de se lancer en politique en 2011 et de devenir premier ministre en 2017, Andrej Babiš s’était construit un véritable empire dans le secteur de l’agro-alimentaire. Son groupe Agrofert rassemblant près de deux cents compagnies a fait de lui la deuxième personne la plus riche du pays, avec une fortune estimée par le magazine Forbes a plus d’un milliard de dollars. En 2014, le groupe avait aussi mis la main sur le groupe de médias MAFRA. Les explications d’Andre Kapsas.

Chronique géopoétique : un train pour le Banat

L’écrivain Tristan Ranx nous emmène pour un petit voyage géopoétique à travers le Banat, une région historique aujourd’hui à cheval entre la Serbie, la Roumanie et (un tout petit peu) la Hongrie.

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2020 !