Jérôme Heurtaux : « Les menaces qui pèsent sur les libertés académiques participent d’une offensive multiple »

Jérôme Heurtaux est maître de conférences en science politique à l'Université Paris-Dauphine. Il publie sous sa direction, un volume collectif consacré aux libertés académiques - soit les libertés de chercher, d’enseigner et de diffuser ses travaux scientifiques sans interférence - en Europe centrale et orientale et au delà. Entretien.

Spécialiste des changements de régime, notamment des « transitions » en Pologne et en Europe centrale et orientale après 1989, Jérôme Heurtaux a publié plusieurs ouvrages sur la région et a dirigé le Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague entre 2018 et 2022.

Quelles sont les raisons qui ont motivé la publication de cet ouvrage?

Ce livre est le produit d'abord de deux rencontres scientifiques organisées à Prague en 2021 pour le 30e anniversaire du CEFRES dont j'avais l'honneur d’être directeur. Ces deux conférences ont été consacrées à la problématique des libertés académiques, sujet auquel le CEFRES est très attaché depuis sa création en 1991. Or, cette question était - elle l’est encore - une question d’actualité. En effet, la liberté scientifique ou . . .