Le Courrier d’Europe centrale est désormais accessible à tous gratuitement !

Depuis le début de l’année, l’accès aux publications du journal est devenu gratuit. Les prélèvements ne sont donc plus effectués au titre des abonnements récurrents.

Le site est donc ouvert à toutes et à tous. Seul l’enregistrement d’une adresse électronique valide est désormais demandé afin de vous tenir informé de nos publications à l’aide de notre liste de diffusion. Vous avez également l’accès à l’ensemble des archives du site ; soit plus de 6 000 articles !

Notre média fonctionnait en grande partie grâce aux revenus des abonnements. C’est donc un changement de modèle complet que nous opérons, rendu nécessaire par l’évolution du paysage médiatique et par celui des usages des lectrices et des lecteurs de la presse.

La fin des abonnements payants nécessitera d’autres modes de soutien pour continuer à faire vivre Le Courrier d’Europe centrale. Nous aurons en effet toujours besoin de votre soutien pour assurer les frais de fonctionnement du site internet (entretien et hébergement). En acceptant de recevoir nos lettres d’informations, nous pourrons attirer votre attention, par le biais de lettres d’information, sur nos nouvelles publications et sur les possibilités de faire ponctuellement un don au média.

Ce faisant, notre équipe de rédaction concentrera son activité sur des sujets et des formats complémentaires à ceux proposés par la presse généraliste. Attendez-vous donc à trouver à l’avenir sur notre site davantage d’entretiens, de récits, de tribunes libres, d’analyses… Et moins d’actualité brute, de brèves ou d’articles purement factuels.

Nous faisons ainsi le pari de proposer nos contenus au plus grand nombre. Le modèle change, mais l’objectif reste le même : partager notre expertise, nos coups de cœur, notre passion, tout en donnant la parole à celles et ceux qui font vivre la région : citoyens, responsables politiques, chercheurs et universitaires, militants, artistes…

Demain comme aujourd’hui, vous pourrez compter sur notre équipe pour vous informer et, parfois, vous surprendre. Nous vous souhaitons une bonne année et espérons vous retrouver très bientôt sur les pages du Courrier d’Europe centrale !