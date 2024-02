Consultante cinéma

Née à Prague, elle a étudié à l’Université Charles à Prague, à La Sorbonne Nouvelle à Paris et à l’Université de Bourgogne à Dijon. Elle réside en France depuis 2002. Elle a été coordinatrice pour les pays de l’Europe Centrale et Orientale au sein d’Europa Cinemas, puis déléguée générale de la Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai. Elle est fondatrice du CZECH-IN Film Festival de cinéma tchèque et slovaque à Paris, ainsi que de Kino Visegrad.