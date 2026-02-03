Élections en Hongrie : Pourquoi TISZA pourrait remporter le vote des urnes…mais pas la majorité au parlement

En raison du système électoral, il faudrait au parti de Péter Magyar une victoire très nette pour pouvoir décrocher une majorité parlementaire et ravir le pouvoir au Fidesz d’Orbán.

A deux mois des élections législatives du 12 avril, le parti Tisza de Péter Magyar continue sa course en tête dans la majorité des sondages, qui le placent avec 5 à 10 points d’avance sur le Fidesz de Viktor Orbán. Tandis que les sondeurs pro-gouvernementaux, eux, mesurent l’exact opposé.

Quoiqu’il en soit, la prudence est de mise dans les rangs de l’opposition, qui ont en mémoire les cruelles désillusions des élections de 2022, écrasées par le Fidesz avec 20 points d’avance sur le bloc d’opposition conduit par le conservateur Péter Márki Zay, qui avait déjoué les sondages.

