Les raisons de la large victoire électorale d’Orbán en Hongrie

Comment Viktor Orbán a-t-il écrasé ses adversaires à plate-couture lors des élections législatives du 3 avril 2022 ?

Bien sûr, la compétition électorale était très inéquitable. L’opposition aurait-elle dû y prendre part et ainsi légitimer une fausse démocratie, sachant les règles du jeu biaisées à ce point ? Certains, isolés, posent aujourd’hui la question. Mais trop tard. Il est difficile de rendre compte par des mots l’intensité de la propagande qui s’est en effet déversée sur l’internet, dans l’espace public et les médias à la botte du pouvoir, ultra-hégémoniques. Le Fidesz a dépensé sans compter.

Mais, outre des règles du jeu pipées, il serait erroné de réduire les 3 millions de personnes qui ont voté pour le Fidesz comme les victimes d’un pouvoir manipulateur. La réalité est qu’une partie, certes minoritaire mais mobilisée de la société, se sent plus à l’aise dans un système dirigiste, voire autoritaire.

Et Viktor Orbán est celui qui répond le mieux au besoin de protection de cette minorité. Protection contre un monde globalisé, contre l’ultra-capitalisme dans lequel ils ne se sentent pas de taille à lutter, et contre le libéralisme politique qui, pensent-ils, sape leurs dernières barrières de protection : la nation, la famille. Pour eux, la démocratie est synonyme d’ultra-libéralisme et la droite ne se prive pas de leur rappeler le naufrage de la gauche libérale, balayée par la crise des subprimes à la fin des années 2000.

Retrouver notre Dossier Spécial : Élections législatives hongroises de 2022

Ce besoin répond à un sentiment d’insécurité culturelle largement créé par Viktor Orbán lui-même. La nation hongroise, proclame la droite, est une miraculée de l’histoire, mais elle reste menacée de toutes parts. Par l’Islam au sud et par le nihilisme occidental à l’Ouest. Depuis 2010, ses médias dépeignent la Hongrie comme un ilot de stabilité dans un monde dangereux et décadent. « Orbán a un projet pour la nation », nous disait un retraité qui fêtait la victoire dimanche. « C’est un visionnaire », nous disait une autre.

Comme l’arrivée massive et inattendue de migrants en Europe en 2015, le conflit en Ukraine a provoqué un sentiment d’insécurité légitime. Orbán a su parfaitement l’exploiter et se poser en seul protecteur du peuple contre ses conséquences militaires et économiques. Le problème de moralité posé par la proximité diplomatique de son dirigeant avec Poutine, brandie par ses opposants, n’a finalement pas pesé lourd au regard de ce sentiment d’insécurité.

Enfin, le camp Orbániste a pu compter sur de relatives réussites économiques, permises par la reprise mondiale post-2008 et par l’injection massive de fonds européens. Une croissance soutenue a permis l’augmentation des salaires et l’amélioration du niveau de vie au cours des dernières années, quoique très inégalement réparti, au profit des plus aisés.

L’échec de l’opposition

Le résultat, c’est une carte électorale couverte d’orange, la couleur du Fidesz, à l’exception de trois bastions : Budapest, Pécs et Szeged. Schématiquement, une Hongrie plus jeune, plus urbaine et plus diplômée, minoritaire, a voté contre Orbán. Le faible poids démographique des grandes villes secondaires pénalise le camp démocratique.

Tout comme la droite nationaliste tire profit de la structure démographique vieillissante du pays. Trente ans après sa création, l’Alliance des jeunes démocrates est aujourd’hui un parti de vieux antidémocrates et son cœur de cible électoral n’est plus les jeunes mais les retraités. Ces derniers s’informent essentiellement par des canaux contrôlés par le gouvernement : médias publics, journaux locaux et prospectus dans les boites à lettres.

Après la débâcle, quel avenir pour les opposants d’Orbán en Hongrie ?

Si la réussite du Fidesz à maintenir sa popularité après douze années de pouvoir, et même à progresser légèrement, est manifeste, le choc du 3 avril provient surtout de l’effondrement de l’opposition dans les urnes. Rassemblée, elle a reçu moins de votes que ses diverses composantes agrégées il y a 4 ans.

Les raisons sont multiples. Les partis de gauche ont toujours de la peine à se faire entendre hors de Budapest et l’ancien premier ministre Ferenc Gyurcsány reste un épouvantail efficace. Péter Márki-Zay a échoué, dans sa stratégie de grand écart, à rallier à lui d’hypothétiques déçus du Fidesz à droite. Surtout, le Jobbik a perdu une part importante de son électorat, décontenancé par son recentrage, au profit du parti extrémiste Mi Hazánk, dont le Fidesz a favorisé l’ascension en sous-main.

Orbán proposait un monde certes très imparfait et dont son électorat est généralement conscient des faiblesses (abus de pouvoir, corruption), mais un monde stable et prévisible. Argument de poids face aux promesses de changement, pour on-ne-sait-quoi, portées par une coalition de circonstances peu crédible.

Au pays du national-cynisme, Viktor Orbán est roi. Au moins quatre ans de plus.