László Nemes : « J’ai été soutenu par le fonds hongrois alors que d’autres réalisateurs ne le sont pas. J’ai cette chance-là »

Dans un entretien avec le Courrier d’Europe centrale, le réalisateur hongrois László Nemes, très connu dans le monde pour « Le fils de Saul », nous parle d’« Orphelin », son troisième film, bientôt sur les écrans en France, mais aussi de la Hongrie qui est « devenu de plus en plus un pays porté par une sorte de monstre entre le capitalisme et le communisme ».

A 49 ans, László Nemes est un réalisateur singulier. Après avoir triomphé avec son premier film « Le fils de Saul » (« Saul fia ») en 2015 (Grand prix au Festival de Cannes, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2016 et Golden Globe du meilleur film en langue étrangère), puis avec « Sunset » (« Napszállta ») en 2018, il revient, dix ans plus tard, avec son troisième long métrage « Orphelin » (« Árva »), sélectionné à la Mostra de Venise l’an dernier et sorti sur les écrans hongrois en octobre.

« Orphelin » est une histoire douloureuse et sombre qui se déroule à Budapest quelques mois après . . .

