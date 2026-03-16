Des centaines de milliers de personnes ont déferlé dans la capitale hongroise dimanche à l’occasion de la fête nationale et à quatre semaines des élections législatives.

Photos de Daniel Psenny.

Péter Magyar, le président de Tisza, avait promis « le plus grand rassemblement de tous les temps en Hongrie ». Dimanche après-midi, à l’occasion de la fête nationale qui commémore la révolution de 1848 contre les Habsbourg, mais surtout à quatre semaines des élections législatives, plusieurs centaines de milliers de personnes ont répondu à son appel et une marée humaine a déferlé le long de l’avenue Andrássy, gonflée d'optimisme. Sur la place des Héros, face à des sympathisants budapestois et venus des quatre coins du pays, de tous âges, Péter Magyar s’est montré confiant dans l’avènement d’un « changement de régime » le 12 avril.

« Répétons-le pour que l'empereur terrifié, prisonnier du passé, et ses janissaires terrifiés l'entendent : notre pays fait partie de la communauté européenne, notre pays fait partie de l'OTAN », a lanc . . .

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