Kornél Mundruczó : « Je suis un exilé culturel »

Le réalisateur hongrois qui vit et travaille entre Berlin et les Etats-Unis faute de soutiens financiers de l’État hongrois, a présenté son dernier film « At the sea » avec l’actrice américaine Amy, lors de la Berlinale 2026.

Voilà plus de vingt ans que réalisateur hongrois et metteur en scène de théâtre Kornél Mundruczó possède son rond de serviette dans les plus grands festivals de cinéma de la planète. En septembre 2020, il était présent à la Mostra de Venise avec « Pieces Of A Woman » dont l’actrice Vanessa Kirby a reçu le prix d’interprétation féminine, et en 2021 il était en compétition officielle au Festival de Cannes avec sa scénariste Katia Wéber pour leur film « Evolution ».

Lundi 16 février, Mundruczó et Wéber, accompagnés par le producteur ukrainien Alexander Rodnyansky et la productrice Viktória Petrányi, étaient ensemble à Berlin sur le tapis rouge pour présenter en avant-première leur dernier film « At the sea », sélectionné parmi les vingt-deux films en compétition officielle pour la . . .

