Alise Zarina : « Comment on parle de l’Ukraine à l’Ouest m’intrigue »

Ukraine, Palestine, passé communiste de l'Est européen... Dans son texte « Les drapeaux rouges », la poète, critique et réalisatrice Alise Zariņa, nous fait voyager, de la Lettonie au Portugal, à travers les incompréhensions européennes.

Préface de Nicolas Auzanneau, traducteur de littérature lettonne - La réalisatrice et autrice Alise Zariņa (1987) est l’une des voix emblématiques de la nouvelle gauche intellectuelle lettone. Elle intervient régulièrement dans le débat public pour défendre les droits des femmes, des migrants, des minorités sexuelles, l’écologie ou la justice sociale. Elle alimente le plus souvent sa réflexion de son expérience personnelle, de ses rencontres et de ses voyages. Usant volontiers de l’humour et de l’ironie, elle ne néglige pas les ressorts de la provocation pour se faire entendre. Alise Zariņa est aussi un esprit libre qui refuse de se laisser assigner à un rôle ou une identité. Elle est depuis quelques semaines en première ligne dans le mouvement de protestation qui se mobilise en faveur du maintien de la Lettonie parmi les États signataires de la Convention du . . .

Lisez cet article gratuitement. Inscrivez-vous ou identifiez-vous pour accéder gratuitement à tous les articles du Courrier d'Europe centrale. S'inscrire S'identifier