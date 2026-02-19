80 journalistes en colère, ou le combat hongrois pour la dignité

En Hongrie, pour les citoyens qui se sentent avilis par le pouvoir, se débarrasser de Viktor Orbán et du Fidesz est avant tout un combat contre la corruption au sens pur, un combat pour la vérité et pour la dignité.

« 80 dühös újságíró ». 80 journalistes en colère. Ce film documentaire du grand reporter András Földes offre une plongée d'1h30 dans la vie des principaux journalistes d'Index, autrement dit une plongée dans l'« orbanisme », à hauteur d'hommes et de femmes.

« Il était une fois, dans la plus grande salle de rédaction de Hongrie » débute le film, qui documente la chute d'Index, à l’été 2020, le média le plus lu et le plus influent du pays, celui qui donne le la, que même les gens du Fidesz consultent, conscients de la médiocrité affligeante de leur propre presse, le média que l'on lit pour démêler le vrai du faux, comme l'énonce une de ses ex-journalistes dans . . .

