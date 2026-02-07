Dernier Adieu à Béla Tarr, au cimetière de Fiumei út à Budapest

Vendredi 6 février, près de trois cents personnes, dont l'écrivain László Krasznahorkai, se sont rassemblées au cimetière de Fiumei út, à Budapest, pour rendre un dernier hommage au réalisateur Béla Tarr, décédé le 6 janvier à l'âge de 70 ans.

Texte et photos de Daniel Psenny.

De nombreuses personnalités du cinéma, des arts et de la littérature étaient présentes. Parmi elles, l’écrivain Prix Nobel de littérature 2025, László Krasznahorkai, qui a collaboré avec Béla Tarr sur plusieurs films, le réalisateur Fred Kelemen, le maire de Budapest Gergely Karácsony, le réalisateur Patrick Marshall, la scénariste Dorka Vermes, l'acteur-réalisateur Renátó Olasz, la réalisatrice Ildikó Enyedi, ou encore l'écrivaine Krisztina Tóth. Aucun représentant du gouvernement Orbán n’était présent aux funérailles. Il n’existe pas de ministère de la Culture en Hongrie.

La cérémonie a ét . . .

