Orbán et Netanyahou, deux alliés aux carrières parfaitement symétriques

Nationalisme ethnique, extrême-droitisation, asphyxie de l’opposition, affaiblissement des contre-pouvoirs, attaques contre la société civile. Le Fidesz en Hongrie et le Likoud en Israël ont décidément beaucoup en commun. Et que dire de la carrière politique de leurs dirigeants, Viktor Orbán et Benyamin Netanyahou, dont les carrières politiques présentent une symétrie absolument stupéfiante . . .

Thomas Laffitte Journaliste au Courrier d’Europe centrale basé à Budapest. Diplômé d’histoire contemporaine à La Sorbonne et de Relations Internationales à l’Université d’Europe centrale (CEU), auteur d’un livre portant sur les relations franco-hongroises pendant les années 1980.