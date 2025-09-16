Que se passerait-il si la Russie attaquait l’OTAN et les pays baltes ? C’est le scénario développé dans l’ouvrage de Carlo Masala, La guerre d’après. Lecture critique.

« Narva, Estonie, le 27 mars 2028 : aux premières heures de la matinée, des explosions réveillent les habitants. » Voilà comment débute l’ouvrage de Carlo Masala, professeur à l’université de la Bundeswehr à Munich, « un essai de géopolitique-fiction », comme l’indique la quatrième de couverture. Narva, c’est cette ville du nord de l’Estonie, séparée de la Russie par la rivière éponyme large de quelques mètres seulement et surmontée du pont de l’Amitié, où vivent plus de 33 000 citoyens russes. C’est aussi la cible de Moscou dans le scénario élaboré par Carlo Masala, quand la Russie veut s’en prendre à l’OTAN, en 2028, quelques années après la capitulation de l'Ukraine, comme il le présente dans l’ouvrage.

La guerre d’après Carlo Masala, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Grasset, 2025.

