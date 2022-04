Les élections en Hongrie en direct : Les résultats partiels très défavorables pour l’opposition

Suivez notre live de la soirée électorale en Hongrie, où un bloc d’opposition va tenter de déloger Viktor Orbán du pouvoir qu’il monopolise depuis douze ans.

Corentin Léotard et Thomas Laffitte sont sur place à Budapest pour suivre et partager les infos de cette soirée électorale décisive.

A la soirée électorale organisée par le média Partizán. @Corentin Léotard

21h40 – Les 1er résultats très défavorables à l’opposition

Avec 43% des bulletins dépouillés sur la liste nationale, le Fidesz mène 57% à 31%. Le leader de l’opposition, Péter Márki-Zay, est sèchement battu dans sa circonscription. Il faut cependant attendre le dépouillement dans les grandes villes, plus favorables à l’opposition. Le Fidesz semble toutefois s’acheminer vers une large victoire.

21h – Les résultats du référendum sur « la propagande LGBT » connus en dernier

Lors de ce scrutin, les électeurs pouvaient remplir trois bulletins : celui pour choisir leur député local ; celui pour choisir leur liste nationale ; et celui du référendum organisé par le gouvernement portant sur « la propagande LGBT ».

Ce référendum posait quatre questions :

Approuvez-vous l’enseignement de l’orientation sexuelle aux enfants mineurs dans les institutions scolaires sans le consentement parental ?

Approuvez-vous la promotion des traitements de changement de sexe pour les mineurs ?

Approuvez-vous la présentation sans restriction aux mineurs de contenus médiatique à caractère sexuel qui pourraient affecter développement ?

Approuvez-vous la présentation aux mineurs de contenus médiatiques portant sur le changement de sexe ?

Ce référendum avait été annoncé à l’été dernier. Le Fidesz comptait en faire son principal argument de campagne, avant que la guerre en Ukraine ne vienne écraser la campagne électorale.

20h15 – La Commission électorale déclare ne pas pouvoir examiner les fraudes présumées en Transylvanie

Depuis plusieurs jours, des témoins font état de fraudes électorales en Transylvanie, où réside une importante minorité hongroise (environ 1,5 millions). Des centaines de bulletins de vote ont été retrouvés à moitié brûlés en bord de route.

La Commission électorale (NVI) s’est déclarée incompétente pour enquêter sur la situation.

Le député de l’opposition Ákos Hadházy a dénoncé cette réponse de NVI, arguant qu’il ne peut y avoir de distinction entre le vote des Hongrois résidant sur le territoire national et le vote des minorités magyares des Carpates.

Péter Márki-Zay, leader de l’opposition, a également réagi sur Twitter : « On espère que notre victoire ne dépendra pas de ces votes, car cela pourrait provoquer une crise constitutionnelle en Hongrie. »

20H – Premières estimations officielles attendues pour 21h

La Commission électorale (NVI), l’autorité en charge du déroulement du scrutin, annonce que les premières estimations ne seront pas publiées avant 21h.

Le directeur du think tank progouvernemental Nézöpont, Ágoston Samuel Mráz, a déclaré s’attendre à une victoire du Fidesz, sans qu’il n’obtienne de majorité des deux tiers.

19h45 – Les bureaux de vote ferment progressivement

Les bureaux de vote devaient fermer à 19h, mais à beaucoup d’endroit, l’attente était telle que de nombreux bureaux de vote sont encore ouverts pour récolter les derniers bulletins, annonce la Commission électorale (NVI). L’autorité de surveillance ajoute être satisfaite du bon déroulement du scrutin.

« C’est la première fois dans l’histoire de la Hongrie qu’un référendum est organisé en même temps qu’une élection », a déclaré Attila Nagy, le président de NVI. Rappelons qu’en même temps que les législatives, un référendum sur la « propagande LGBT » était organisé par le gouvernement.

19h25 – Participation de 67,8% à 18h30

Une demi-heure avant la fermeture des bureaux de vote, le participation s’établit à 67,8%, contre 68,1% en 2018 à la même heure.

19h30 – Le Fidesz explose le plafond légal des dépenses d’affichage

Selon les organisations anti-corruption K-Monitor et Transparency International, le Fidesz, le gouvernement et son ONG Forum de l’Unité civile (CÖF) ont dépensé, au mois de mars, un total de 10,5 millions d’euros pour 12 171 panneaux d’affichage, contre 1 million d’euros pour 1 564 panneaux d’affichage pour l’opposition « Unis pour la Hongrie ». La campagne d’affichage du Fidesz en mars a coûté trois fois plus que les réglementations légales.

18h45 – Gábor Demszky : « Je pense que le Fidesz va gagner »

Gábor Demszky, maire libéral emblématique de Budapest, de 1990 à 2010, pour Le Courrier d’Europe centrale : « J’ai participé à 8 élections et je les ai toutes gagnées, mais à cette époque il y avait la démocratie et une presse libre ». « L’opposition a fait du bon travail, mais je pense que le Fidesz va gagner. Une courte défaite de l’opposition ça reste une défaite. L’opposition risque de se désagréger en cas de défaite. Il y a trop de partis dans l’opposition, il faut revoir cela. »

17h40 – Le taux de participation à 17h était de 62,9 %

A 17h, le taux de participation atteignait 62,9%, contre 63,3% il y a quatre ans à la même heure.

17h25 – Aucune estimation avant 20h

Selon le think tank Political Capital, les résultats pourraient être tellement serrés qu’aucun institut de sondage n’a voulu se risquer à procéder à des sondages de sorties des urnes, soit des estimations avant les résultats finaux. Les premières estimations seront donc connues à 20h.

17h20 – Les circonscriptions en ballottage

En rouge, les circonscriptions plutôt acquises au Fidesz ; en bleu celles qui devraient revenir à l’opposition ; en jaune les circonscriptions où la bataille est serrée.

17h – Le taux de participation à 15h était de 52,7 %

En milieu d’après-midi, le taux de participation atteignait 52,75%, un petit point derrière le taux de participation à la même heure en 2018 (53,64%).

17h – « Les communistes vont tous voter ! »

Après avoir voté tôt dans la matinée, alors que la neige tombait sur Budapest, Viktor Orbán à appeler ses partisans à aller voter sur Facebook : « Les communistes vont tous voter ! Soyons présents nous aussi ! »