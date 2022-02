La Russie a déclenché une vaste attaque militaire contre l’Ukraine. « L’Ukraine se défendra et vaincra », riposte Kiev.

C’est immédiatement après la fin d’une allocution de Vladimir Poutine, diffusée tôt jeudi matin, mais vraisemblablement enregistrée dès lundi soir, selon Novaya Gazeta, que les bombardements russes sur l’Ukraine ont débuté ; au moment même où se réunissait le Conseil de sécurité de l’ONU.

Les frappes ont d’abord touché les villes de Kiev, Kharkiv, Marioupol, Odessa ou encore Kramatorsk. Plusieurs aéroports ou aérodromes ont notamment été visés. Plus tard dans la matinée, la ville de Lviv, dans l’Ouest du pays, non loin de la frontière polonaise, a également été la cible de bombardements.

Jeudi matin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a lancé un appel sur Twitter : « Poutine vient de lancer une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les villes ukrainiennes pacifiques sont frappées. C’est une guerre d’agression. L’Ukraine se défendra et vaincra. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d’agir ».

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

