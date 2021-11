L’Ukraine à l’épreuve de la guerre. À l’Est du nouveau #11

À l’Est de l’Ukraine, la guerre du Donbass dure depuis maintenant sept ans et demi. Les républiques autoproclamées de Louhansk et Donetsk, soutenues par la Russie tiennent toujours leurs positions face à l’armée ukrainienne. Le nombre de morts n’a jamais cessé de croître, malgré les différents cessez-le-feu sur lesquels s’étaient accordé les belligérants.

Quel est le point de de vue de la population ukrainienne sur ce conflit ? À quoi ressemble la vie d’un soldat ukrainien qui revient du Donbass ? Quelles structures existent pour venir en aide à ces hommes et à ces femmes combattants ?

C’est à toutes ces questions et bien d’autres que répond pour Euradio et Le Courrier d’Europe centrale la chercheuse Coline Maestracci, doctorante au CEVIPOL (Centre d’étude de la vie politique), à l’Université Libre de Bruxelles.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron, en collaboration avec Gwendal Piégais.

Épisode n°11. Quel avenir pour la Crimée ? L’Ukraine à l’épreuve de la guerre



À l’Est de l’Ukraine, la guerre du Donbass dure depuis maintenant sept ans et demi. Les républiques autoproclamées de Louhansk et Donetsk, soutenues par la Russie tiennent toujours leurs positions face à l’armée ukrainienne. Le nombre de morts n’a jamais cessé de croître, malgré les différents cessez-le-feu sur lesquels s’étaient accordé les belligérants. Quel est le point de de vue de la population ukrainienne sur ce conflit ? À quoi ressemble la vie d’un soldat ukrainien qui revient du Donbass ? Quelles structures existent pour venir en aide à ces hommes et à ces femmes combattants ? Entretien avec Coline Maestracci, doctorante au CEVIPOL, à l’Université libre de Bruxelles.

Retrouvez dans Le Courrier d’Europe centrale une sélection d’articles sur ce thème :

Illustration : Lyssytchansk, dans l’oblast de Louhansk. © Rosa Luxemburg-Stiftung / CC BY 2.0