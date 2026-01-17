Gábor Scheiring : « Orbán a compris le pouvoir du nationalisme comme cadre »

« L’orbánisme, comme souvent le populisme radical de droite, est une réaction politique à la crise du mondialisme libéral », argumente l’économiste Gábor Scheiring dans cet entretien.

Quelques mois avant les élections législatives d’avril 2026, en marge du Budapest Forum qui rassemble chaque année des intellectuels libéraux et de gauche, Le Courrier d’Europe centrale s’est entretenu avec l’économiste Gábor Scheiring, un intellectuel influent dans la gauche hongroise. Député de 2010 à 2014 du parti écologiste LMP qu’il a cofondé, il a été aux premières loges pour voir le rouleau compresseur Fidesz à l’Assemblée nationale au début de la décennie 2010. Il est aujourd’hui maître de conférences en politique comparée à l’Université de Georgetown au Qatar.

Le Courrier d’Europe centrale : En tant que sociologue et économiste, comment qualifieriez-vous l’« orbánisme », cette machine à gagner élection après élection ?

Gábor Scheiring : Question délicate… Le terme « illibéral » est approprié dans une certaine mesure. « Populiste radical de droite » convient aussi. Dans mon livre « The Retreat of Liberal Democracy », je propose deux termes connexes pour désigner la stratégie économique et politique d’Orbán : « capitalisme autoritaire » et plus spécifiquement « État accumulateur ». Une stratégie qui a pour but de faciliter l’accumulation de richesses par des familles et des élites politiquement connectées, et plus généralement par le « capital national ». Orbán a mis sur pied un programme visant à renforcer cette élite capitaliste nationale et à restructurer l’économie à son avantage. Le Fidesz parle même ouvertement de la création d’une classe capitaliste nationale, ce qui est, à bien des égards, un moyen de légitimer la corruption.

Il y a aussi la théorie de « l’État mafieux », développée notamment par l’ancien ministre de l’Éducation, le libéral Bálint Magyar.

G.S. : Selon sa théorie, le parti au pouvoir est une organisation illégitime et criminelle qui n’a vocation qu’à réprimer et à piller. Mais si l’on se concentre uniquement sur cet aspect – bien réel – dans une forme de panique morale, on ne saisit pas la logique du système. C’est pourquoi je propose, à la place de « l’État mafieux » et de cette vision illogique et contradictoire du populisme, cette double notion d’un capitalisme autoritaire utilisant un État accumulateur pour construire une élite économique nationale et en quelque sorte renforcer les hiérarchies sociales et économiques. Sous Orbán, les inégalités de revenus ont considérablement augmenté ; la part du revenu national allant au travail a considérablement diminué ; tandis que la part du revenu national allant au capital, aux élites économiques, a considérablement augmenté. Il a aussi augmenté la valeur des subventions nationales et des exonérations fiscales accordées aux entreprises. On ne peut pas mettre cela de côté.

Pour vous, l’« orbánisme » n’est donc pas seulement une kleptocratie.

G.S. : C’est bien plus que cela. L’orbánisme, comme souvent le populisme radical de droite, est une réaction politique à la crise du mondialisme libéral. Il pose des questions fondamentales, mais sans apporter les bonnes réponses, de mon point de vue. Je ne pense pas que le renforcement des hiérarchies déjà créées à l’ère du mondialisme libéral soit la solution. Mais j’y vois une réaction à une crise qui existait déjà, avec une stratégie et une logique politique. Si vraiment il ne s’agissait que de gens corrompus et de voleurs, pourquoi seraient-ils réélus autant de fois ? Il doit bien y avoir autre chose…

Voulez-vous dire qu’Orbán est une réaction à la décennie 2010 des sociaux-libéraux et la crise économique de 2008-09 ?

G.S. : Oui. Pour comprendre le « trumpisme », il faut comprendre la crise du libéralisme américain et comment il a entraîné la désindustrialisation du cœur de l’Amérique, la stagnation des salaires réels, la perte de valeur économique, culturelle et politique de l’Américain moyen, des classes moyennes et inférieures. A une autre échelle, la même chose s’est produite en Hongrie. Pendant que les élites libérales devisaient sur l’adhésion de la Hongrie à l’Europe et à l’Occident dans les années 90, les gens ordinaires subissaient de plein fouet la désindustrialisation.

« Le revenu réel des Hongrois gagnant 50 % du salaire moyen n’est revenu à son niveau du début des années 80 qu’en 2015 ou 2016. »

Entre 1988 et 1995, le déclin de l’emploi industriel en Hongrie a été d’environ 43 %. Aux États-Unis, entre 2000 et 2010, il a été de 30 %. La désindustrialisation a donc été plus rapide et plus sévère en Hongrie qu’aux États-Unis. Pourtant, ici, cela n’intéresse personne. Thomas Piketty et ses collègues ont créé une base de données mondiale vraiment incroyable qui permet de suivre l’évolution des inégalités et des revenus des différents groupes sociaux. Si l’on regarde de près le revenu réel des Hongrois gagnant 50 % du salaire moyen, sa valeur réelle n’est revenue à son niveau du début des années 80 qu’en 2015 ou 2016. Il y a donc eu une stagnation massive des salaires réels pendant plusieurs décennies. Tout cela fait partie de la dévaluation économique qui s’est produite sous le libéralisme mondialiste.

Comment cette mondialisation libérale a-t-elle sabordé sa propre légitimité ? Les partis de centre-gauche ou de centre-droit n’ont pas de réponse. En vérité, ils ne se posent même pas la question et préfèrent croire aujourd’hui que tout allait bien hier. Les élites libérales européennes sont restées bloquées dans les années 90 (c’est un peu moins vrai aux États-Unis). Elles sont maintenant tétanisées devant Donald Trump qui déclare une ère complètement nouvelle, alors qu’elles pensaient que c’en était fini des débats idéologiques, que le capitalisme libéral et la démocratie libérale, et la combinaison des deux, marquaient la fin de l’histoire, une histoire à laquelle le monde entier allait finir par adhérer.

L’Europe et les États-Unis se sont posées en forces morales, mais avec tant de contradictions en dehors de l’Occident, depuis les politiques américaines de la guerre froide dans toute l’Amérique latine, jusqu’aux interventions en Irak, en Afghanistan, en Libye, … La mondialisation libérale a été bâtie avant tout pour servir les intérêts des entreprises occidentales qui voulaient se débarrasser de la main-d’œuvre, des syndicats, et réorganiser leur capacité à générer des profits en exploitant la main-d’œuvre bon marché en Chine, au Vietnam et ailleurs. Ce régime économique mondial a profité à ces grandes entreprises, mais elle n’a pas profité à tous les Américains, ni à tous les Européens.

L’Europe de l’Est est un cas un peu spécifique. Dans les années 90, la transition a fait beaucoup de perdants absolus, auxquels se sont ajoutés beaucoup de victimes relatives. Si on ne prend pas ça en compte, on ne comprend pas pourquoi l’« orbánisme » et le « trumpisme » rencontrent un tel succès. La plupart des sociologues en Hongrie décrivent les années 90 comme une période de réindustrialisation grâce aux investissements étrangers. Il est certain que les entreprises étrangères présentes dans le pays ont contribué à la diversification de l’économie. Mais elles n’ont pas résolu la crise de l’emploi. Elles ont créé ce que les économistes appellent une « croissance sans emploi ».

Ils ne sont peut-être pas allés voir à Ozd, la grande cité industrielle du nord-est…

G.S. : Le peu d’emplois qui ont été créés l’ont été ici dans la région de Budapest et dans quelques endroits de l’ouest de la Hongrie. Mais dans l’ensemble, les taux d’emploi sont restés très bas – l’un des plus bas dans l’OCDE – jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Orbán en 2010. Il faut donc vraiment porter un regard critique sur ces processus. Et c’est quelque chose que les habituels contempteurs du populisme n’ont jamais fait. J’étais aux États-Unis quand Trump a été élu pour la première fois en 2017. Les gens avec qui je parlais au sein du National Endowment for Democracy (Une organisation privée à but non lucratif financée principalement par le Congrès américain – Ndlr.) étaient convaincus que Trump n’était qu’un accident de parcours et que le système allait vite s’autocorriger. Ils n’avaient clairement aucune idée de la souffrance que vit une moitié de la population des États-Unis. Ils ne voulaient même pas en entendre parler.

Vous l’aviez peut être intégré avant eux parce que vous aviez l’expérience d’Orbán, qui était d’une certaine façon un précurseur ?

G.S. : Possible, oui. J’étais très réceptif à ce type de cadre analytique concernant la désindustrialisation de la Rust Belt. Et j’analyse les transformations en Europe de l’Est depuis longtemps. J’ai fait mon doctorat sur l’économie politique de la crise de mortalité post-socialiste. En Europe de l’Est et en Russie, 7,5 millions d’Européens sont morts prématurément au cours des années 90. Autrement dit, si les taux de mortalité moyens des années 80 avaient prévalu dans les années 90, 7,5 millions d’Européens de l’Est auraient survécu à cette décennie. C’est énorme. Ce chiffre illustre les souffrances massives que les gens ont enduré dans la région. Après, la mortalité a diminué et l’espérance de vie a commencé à augmenter, mais les inégalités se sont également accrues.

« L’illibéralisme, le populisme radical de droite, est intimement lié à cette politique du désespoir, à la perte de valeur économique, à la perte de valeur culturelle et à la perte de valeur politique des Américains, des Hongrois, des Polonais, des Européens de l’Est. »

Je viens de terminer un article sur la façon dont, au début des années 90, l’espérance de vie a commencé à augmenter dans les villes désindustrialisées, mais encore plus dans les villes qui ne s’étaient pas désindustrialisées. Vers le milieu des années 2010, deux économistes américains, Anne Case et Angus Deaton, ont commencé à parler des « morts du désespoir » et de la crise de mortalité aux États-Unis . Cette histoire m’a semblé très familière, car je venais juste de terminer ma thèse de doctorat sur le même sujet.

Je pense donc qu’en fin de compte, l’illibéralisme, le populisme radical de droite, est intimement lié à cette politique du désespoir, à la perte de valeur économique, à la perte de valeur culturelle et à la perte de valeur politique des Américains, des Hongrois, des Polonais, des Européens de l’Est. Auxquels les élites viennent dire qu’ils ont échoué parce qu’ils sont cons et incompétents sur le plan civilisationnel, parce qu’ils ne travaillent pas assez dur, parce qu’ils ne se recyclent pas. Ces derniers en arrivent au point où ils se demandent : pourquoi se préoccuper d’un système construit par des élites démocratiques et libérales qui ne se soucie pas d’eux ?

La popularité de Viktor Orbán est en baisse depuis un ou deux ans, en lien avec l’inflation et la stagnation économique. Cela signifie-t-il que les gens avaient voté pour lui plus par pragmatisme que pour les valeurs nationalistes ?

G.S. : Il existe des récits très réducteurs qui décrivent Orbán comme un autocrate hyper nationaliste. Et il y a une part de vérité dans cela. Mais en 2010, j’ai interviewé des Hongrois ordinaires sur leur expérience des décennies 1990 et 2000, et des chocs économiques. Je me souviens de cette femme, employée de banque dans une petite ville, qui m’a décrit la nation comme une chaîne géante, et que si un maillon de la chaîne s’affaiblissait, alors toute la chaîne rompait. Pour elle, la nation était là pour protéger. En gros, elle redéfinissait la nation comme cette force matérielle imaginaire de protection et de solidarité.

Cela souligne l’incapacité de la gauche et des sociaux-démocrates à fournir un récit sur la souffrance de ces personnes. S’il n’y a plus de discours progressiste fondé sur les classes sociales, s’il n’y a plus de solidarité progressiste fondée sur les classes sociales, c’est la nation qui devient la communauté de solidarité. Orbán a compris le pouvoir du nationalisme comme cadre. Il a donc commencé à miser davantage dessus, puis a gagné en 2010 et de nouveau en 2014, bien avant la crise migratoire. Ce type de nationalisme n’a donc rien à voir avec l’immigration, il s’agit beaucoup plus de sécurité économique.

Au début de la décennie 2010, Orbán ne parlait pas d’immigration, ses adversaires désignés étaient le FMI et les multinationales.

G.S. : Exactement. A cette époque on parlait de la colonisation par les investisseurs étrangers, de la crise financière, etc., et le nationalisme était une affaire de sécurité économique. Ce n’est qu’après 2015 que ce message nationaliste économique s’est mélangé avec le message anti-immigrés. Mais encore aujourd’hui, son type de nationalisme comprend également une composante nationaliste économique. Cela explique pourquoi beaucoup de gens ont adhéré à ces politiques visant à créer une élite économique nationale. Parce qu’elles étaient associées à des discours sur la création d’emplois et le renforcement de l’économie nationale contre les entreprises occidentales colonisatrices. Nous devons renforcer nos compatriotes, car ce sont eux qui vont nous protéger. Et cela a fonctionné, non pas parce que les Hongrois sont des racistes invétérés, mais parce qu’ils étaient frustrés par les politiques de l’ère libérale mondialiste.

En ce qui concerne la perte de popularité d’Orbán, cela tient en grande partie à l’incapacité du régime Orbán à tenir ses promesses en matière d’améliorations matérielles continues. C’est ce qui s’est déjà produit entre 2010 et 2014. En 2014, Orbán a obtenu moins de voix qu’en 2006 quand il avait perdu les élections. Il n’aurait donc pas pu rester au pouvoir s’il n’avait pas perturbé le fonctionnement des institutions. Il savait que toutes les mesures qu’il avait introduites – l’impôt à taux unique, les subventions aux entreprises et la réduction des allocations chômage – n’étaient pas populaires. Ces mesures renforcent les hiérarchies économiques qui s’étaient déjà aggravées sous l’ère du libéralisme mondial. Et Orbán n’avait pas l’intention d’y remédier. Mais à partir de 2014, il y a eu environ sept ou huit années de croissance économique jusqu’à la crise du Covid. Et dans toute l’Europe de l’Est, pas seulement en Hongrie, ce fut une période très prospère pendant laquelle les salaires réels ont augmenté. Cela a beaucoup aidé Orbán à regagner une grande partie des électeurs qu’il avait perdus en 2014.

Mais il n’a jamais vraiment apporté de réponse à la crise de ce modèle économique hongrois. Il s’est contenté de réparer un système en ruines à l’aide de politiques nationalistes et autoritaires, sans créer de nouveau modèle économique. En fait, il a sapé les capacités mêmes qu’un État sensé utiliserait pour améliorer les choses : l’éducation, la qualité des institutions et de la bureaucratie. Tout ce dont on a besoin pour une planification à long terme. Donc il n’y a pas eu de modernisation industrielle significative.

C’est là qu’interviennent les Chinois et leurs capitaux pour investir et construire des infrastructures ?

G.S. : Je ne suis pas contre une diversification, mais peut-on vraiment parler de diversification quand il s’agit d’expulser des entreprises allemandes pour les remplacer par des entreprises coréennes et chinoises ? Ce qu’il faut, c’est une économie dans laquelle les petites et moyennes entreprises nationales ont également la possibilité de créer et de capturer de la valeur localement en créant des choses qui ont de la valeur. Une grande partie des activités économiques en Hongrie sont le fait d’entreprises multinationales, auxquelles les entreprises hongroises fournissent de la main-d’œuvre et des services de nettoyage et de sécurité. C’est ça, l’économie hongroise. On aimerait avoir une économie basée sur l’innovation, mais ce n’est pas comme ça qu’Orbán voit les choses.

Pire encore, non seulement il a détruit ces « capacités de développement de l’État », mais il a également agi à plusieurs reprises à l’encontre de la politique étrangère de l’UE et a pu se livrer à ses manœuvres illibérales en toute impunité. Jusqu’à la guerre en Ukraine, qui a mis en lumière la loyauté d’Orbán envers Poutine. Cela a été un tournant, c’en était trop, on a assisté à un durcissement des élites européennes qui ont sévi en retenant les fonds européens. Or ces fonds européens jouent un rôle très, très important dans la croissance économique hongroise. Sans eux, elle s’effondre…

Il s’agit de quelque 20 milliards d’euros qui sont toujours gelés par la Commission européenne.

G.S. : Oui. Il y a donc deux éléments. Orbán n’a pas créé de capacités nationales pour créer et capturer de la valeur localement. Et il a perdu une grande partie de la valeur de l’argent qui provenait de l’UE. Cela a donc provoqué une catastrophe économique vers 2022 et 2023 : baisse des salaires réels, inflation, dépendance au pétrole russe qui s’est avérée être plus un handicap qu’un atout. Tous ces éléments ont vraiment érodé les fondements financiers et matériels de l’« Orbánomics ». Non seulement pour les gens ordinaires, mais aussi pour sa capacité à acheter la loyauté de ces entrepreneurs ruraux de la classe moyenne.

L’argent public, européen surtout, ne ruisselle plus.

G.S. : Exactement. Si l’argent disparaît, les entrepreneurs ruraux de la classe moyenne vont devenir frustrés. Et c’est l’armature politique clé sur laquelle l’opposant Péter Magyar construit son mouvement, cette classe moyenne entrepreneuriale rurale frustrée, anciennement fidèle à Orbán.

En parlant de Péter Magyar, comment expliquez-vous qu’Orbán soit aujourd’hui contesté non pas par la gauche, mais par quelqu’un qui vient de la droite ?

G.S. : Là encore, l’histoire n’est pas propre à la Hongrie, mais on la retrouve aux États-Unis, en Pologne, etc. : le suicide du centre-gauche qui a voulu imiter la droite néolibérale, de Schröder à Blair, en passant par Clinton et Gyurcsány (Premier ministre socialiste de 2004 à 2009 – Ndlr.). C’était le modèle et cela a semblé fonctionner au début. Mais comme cela allait à l’encontre des fondements mêmes de la social-démocratie, cette famille politique n’est plus aujourd’hui la force politique qui protège les citoyens contre l’insécurité économique. Elle est devenue le parti des technocrates et des élites économiques. Tous ont adhéré à ce modèle qui consiste à externaliser l’élaboration des politiques à des experts. Ils ne se préoccupaient plus que de leur image médiatique et plus des circonscriptions locales du parti. Il y a eu un déracinement des bases du parti social-démocrate. Le suicide du centre gauche néolibéral.

« On ne combat pas le populisme en adoptant cet anti-populisme élitiste, auquel la plupart des forces libérales centristes ont eu recours, en vain. »

Mais il y a aussi une composante spécifique à l’Europe de l’Est, une région post-socialiste où le symbolisme de la gauche a été sérieusement discrédité par les communistes. Il faudrait déployer des efforts considérables pour reconstruire une sorte de foyer symbolique et un langage pour la gauche, mais cela n’a jamais vraiment intéressé ces partis. Toute cette délégitimation symbolique du langage de la gauche, du langage du socialisme et de la social-démocratie, n’a pas été contrée. En fait, elle s’est même aggravée lorsque ces partis ont embrassé le néolibéralisme.

Il y a donc l’histoire mondiale, l’histoire de l’Europe de l’Est et de la gauche discréditée, et cette histoire spécifique à la Hongrie d’Orbán qui modifie la loi électorale. Il a très intelligemment compris qu’en éliminant le second tour aux législatives, il créait une situation très difficile pour une opposition divisée et l’obligeait à coopérer. L’opposition était très divisée en raison de la frustration grandissante envers le centre-gauche néolibéral. Notre parti (le parti écologiste Une autre politique est possible, LMP, ndlr) a eu du succès en 2010 parce que les gens en avaient assez des anciennes méthodes de cette gauche néolibérale. Mais Orbán a modifié la loi électorale…

Le dilemme stratégique spécifique à la Hongrie consistait donc à résoudre deux objectifs contradictoires : le premier était le renouveau, la réinvention de la gauche après le discrédit jeté sur la gauche néolibérale. Ce qui nécessitait de la concurrence et l’émergence de nouveaux challengers. Mais pour battre le Fidesz il fallait coopérer dans un système électoral où les circonscriptions locales jouent un rôle important et où il n’y a qu’un seul tour. Malheureusement, l’opposition n’a pas réussi à résoudre cette situation et ce dilemme.

Il y a eu un moment d’espoir en 2022 lorsque l’opposition a introduit le système des primaires, mais il a vite achoppé sur les contradictions entre les différentes logiques d’intérêts. Après 2022, l’opposition a continué à démontrer son incapacité à innover et à se montrer forte, si bien qu’aujourd’hui on se retrouve dans une situation où les gens en ont tout simplement marre. Après quatre élections remportées par le Fidesz avec une majorité des deux-tiers, il fallait que quelque chose se passe. Et c’est là qu’est apparu sur la scène politique cette figure populiste et technocratique : Péter Magyar.

Péter Magyar s’est défendu de vouloir abolir la « flat tax » du Fidesz pour réinstaurer un impôt progressif sur le revenu. N’y-a-t-il pas la place pour plus de justice sociale en Hongrie ?

G.S. : Il ne faut pas oublier que Magyar vient de la droite. Ce genre d’idées semble trop gauchiste pour son milieu conservateur typique de la classe moyenne supérieure et de son électorat. Même si l’impôt progressif sur le revenu est soutenu par la majorité des Hongrois, et même si l’impôt à taux unique d’Orbán est rejeté par la grande majorité des Hongrois, Magyar, qui vient de la droite, est en quelque sorte piégé dans cette situation.

Cela dit, je pense qu’il a bien compris qu’on ne combat pas le populisme en adoptant cet anti-populisme élitiste, auquel la plupart des forces libérales centristes ont eu recours, en vain. Cette panique morale à propos des populistes, les traiter de fous responsables de tout ce qui va mal, et les discours de défense de la démocratie pour mieux revenir à une situation antérieure, Magyar comprend que ce n’est pas la voie à suivre. Il est clairement plus populiste, dans le bon sens du terme, que la plupart des opposants de gauche.

Parler de choses concrètes plutôt que de concepts…

G.S. : Au lieu de traiter les gens avec condescendance en leur disant qu’ils sont stupides de soutenir des illibéraux, il faut parler aux Hongrois de leur expérience vécue lors des multiples crises qu’ils ont traversées. L’État de droit est certes très important, mais on ne protège pas l’État de droit en parlant de constitution. On le protège en convaincant les gens que la démocratie joue pour eux. Ils se préoccuperont de la démocratie s’ils voient qu’elle se préoccupe d’eux. Et c’est ce que Magyar, à sa manière, a compris.

Propos rapportés par Corentin Léotard.