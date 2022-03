En Ukraine, des richesses culturelles en péril. À l’Est du nouveau #18

Un épisode de l’émission « À l’Est, du nouveau » en compagnie de Julie Deschepper, historienne de la Russie et de l’Union soviétique, pour évoquer les dangers qui planent sur le patrimoine ukrainien ainsi que la mobilisation pour le protéger.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Gwendal Piégais, en collaboration avec Matthieu Boisdron.

Épisode n°18. En Ukraine, des richesses culturelles en péril.



Alors qu’en Ukraine la mobilisation bat son plein pour soutenir l’effort de guerre, ou venir au secours des populations déplacées, on observe également une mobilisation des Ukrainiennes et Ukrainiens pour mettre à l’abri le patrimoine culturel et ses trésors ukrainiens. Pour évoquer ces enjeux culturels, patrimoniaux, à la fois artistiques et architecturaux, et pour présenter la mobilisation ukrainienne et internationale pour préserver les trésors qui font l’identité de l’Ukraine, nous recevons Julie Deschepper, historienne de la Russie et de l’Union soviétique, spécialiste des questions patrimoniales, conseillère scientifique à l’Institut d’histoire de l’art allemand de Florence (Max Planck Insitut) et chercheuse associée au CREE Inalco.

Illustration. Laure des Grottes de Kiev, août 2017. Photographie : Roman Naumov (CC BY-SA 4.0).

Retrouvez dans nos pages une sélection d’articles sur ce thème :

Justine Salvestroni, À Lviv, en attendant les combats, une vie (presque) ordinaire, 5 mars 2022 : https://courrierdeuropecentrale.fr/a-lviv-en-attendant-les-combats-une-vie-presque-ordinaire/

La Russie a déclenché une vaste attaque militaire contre l’Ukraine. « L’Ukraine se défendra et vaincra », riposte Kiev, 24 février 2022 : https://courrierdeuropecentrale.fr/la-russie-a-declenche-une-vaste-attaque-militaire-contre-lukraine-lukraine-se-defendra-et-vaincra-riposte-kiev/

Gwendal Piégais & Coline Maestracci, L’Ukraine à l’épreuve de la guerre. À l’Est du nouveau #11, 24 novembre 2021 : https://courrierdeuropecentrale.fr/lukraine-a-lepreuve-de-la-guerre-a-lest-du-nouveau-11/ Anton Ondruš, le Beckenbauer de l’Est », 15 juillet 2016.