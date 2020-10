Les élections régionales et sénatoriales qui se sont déroulées en fin de semaine dernière marquent certes le maintien du parti ANO du milliardaire populiste Andrej Babiš, mais elles le laissent plus esseulé que jamais et n'augurent rien de bon pour sa coalition actuelle pour les législatives de 2021 . . .

André Kapsas Correspondant basé à Prague, A étudié les sciences politiques et les affaires européennes à la School of Slavonic and East European Studies (Londres), à l'Université Charles (Prague) et au Collège d'Europe (Varsovie). Spécialiste de l'Europe Centrale et de l'ex-Union Soviétique.