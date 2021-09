Le « 4è Sommet démographique de Budapest » rassemblera jeudi et vendredi des personnalités de droite et d'extrême-droite venues du monde entier.

Le président serbe Aleksandar Vučić lors du Sommet démographique de Budapest de 2019. Photo : Corentin Léotard.

Comme en 2015, 2017 et 2019, le gouvernement hongrois organise jeudi et vendredi un grand rassemblement au Várkert Bazar de Budapest. 70 orateurs de 18 pays et quelque 500 participants sont attendus, dont des chefs d’État et d’Églises, des scientifiques et des ONG.

A l'issue du sommet, le Premier ministre Viktor Orbán signera une déclaration commune avec les chefs d'État et de gouvernement y participant. Les signataires s’engageront à favoriser le rôle des « familles comme solution aux problèmes démographiques », a fait savoir la ministre de la Famille, Katalin Novák, principale représentante du gouvernement hongrois lors de ces rassemblements.