Les statues édifiées à Budapest représentent plus souvent des animaux que des personnalités historiques féminines. Et non seulement il y a peu de sculptures de femmes dans la capitale, mais la plupart n’ont qu’une fonction décorative, mettant en scène une femme dénudée le plus souvent . . .

Thomas Laffitte Diplômé d’histoire contemporaine à La Sorbonne et de Relations Internationales à l’Université d’Europe centrale (CEU), auteur d’un livre portant sur les relations franco-hongroises pendant les années 1980, Thomas Laffitte vit à Budapest et est journaliste-stagiaire au Courrier d’Europe centrale.