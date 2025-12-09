Slovaquie : Le patron des services secrets, sa Dodge dans un poteau, son patrimoine non-déclaré

Pavol Gašpar, le directeur des services secrets slovaques, va une nouvelle fois devoir s'expliquer sur son riche patrimoine personnel après un accident qu'il a causé avec la Dodge challenger SRT Hellcat qu'il n'avait pas prise la peine de déclarer.

Depardieu, Magimel, Palmade... Les célébrités aussi conduisent mal. En Slovaquie, une figure publique a récemment défrayé la chronique : Pavol Gašpar. Depuis 2024, il est directeur des services secrets slovaques. Le matin du 30 août 2025, en Slovaquie centrale, il percute une voiture sur une route d’agglomération, alors qu’il roulait à grande vitesse, et qu’il la dépassait en franchissant la ligne continue.

L’accident blesse une fille de 14 ans et provoque 12 000 euros de dégâts sur sa voiture...ainsi qu’une situation embarrassante. Pavol Gašpar était au volant d’un beau modèle de course américain, une Dodge challenger SRT Hellcat, réputé pour son moteur surpuissant. De toute évidence, il est en effet embarrassant de causer un accident à cause de sa conduite nerveuse, au volant d’une rutilante voiture de course, lorsqu’on dirige . . .

