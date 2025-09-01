RSF : Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l’armée israélienne, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer

Des centaines de médias, réunis à l’initiative de RSF et Avaaz, demandent la protection des journalistes palestiniens à Gaza, l’évacuation d’urgence de ceux qui le souhaitent, la fin de l’impunité des crimes par Israël contre les reporters et un accès indépendant pour la presse internationale dans ce territoire.

220 journalistes ont été tués par l’armée israélienne dans la bande de Gaza en près de 23 mois, selon Reporters sans frontières. Dans la nuit du 10 au 11 août, l’armée israélienne a tué six journalistes dans une frappe ciblée et revendiquée contre le correspondant d’Al-Jazeera Anas al-Sharif. Lundi 25 août, l’armée israélienne a tué en deux frappes cinq journalistes.Des centaines de médias, répartis dans une cinquantaine de pays et réunis à l’initiative de RSF et Avaaz, se mobilisent, ce jour, en solidarité avec les journalistes palestiniens de la bande de Gaza. Des pages entièrement ou partiellement noires en Une des journaux, des bannières sur les sites d’information en ligne et des messages audio ou vidéo diffusés par les radios et les télés marquent cette mobilisation internationale.

Dans la lignée de l’ appel à l’initiative de RSF et du Committee to Protect Journalists (CPJ) publié en juin, les médias engagés dans cette campagne portent trois demandes.

Ensemble, nous dénonçons le meurtre des journalistes par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et demandons la fin de l’impunité des crimes commis contre les reporters.

Ensemble, nous demandons de permettre l’évacuation d’urgence des journalistes palestiniens qui le souhaitent.

Ensemble, nous demandons aux autorités israéliennes de permettre un accès indépendant de la presse internationale dans la bande de Gaza.

A huit jours de l’ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, nous exigeons une action forte de la communauté internationale et en appelons au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de stopper les crimes de l’armée israélienne contre les journalistes palestiniens.

Source du communiqué : Reporters sans frontières