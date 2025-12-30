Retour en photos sur l’actu de l’année 2025 en Hongrie

La percée de Péter Magyar sur la scène politique nationale, une Budapest Pride historique avec des centaines de milliers de personnes, le prix Nobel de littérature de Krasznahorkai, des gardes-frontières qui ont le blues, et d'autres évènements à retrouver en photo, qui ont marqué l'année 2025 dans une Hongrie qui se prépare à des élections importantes en avril prochain.

Une contre-manifestation antifa le "Jour de l'honneur" où des néonazis hongrois, allemands et autrichiens commémorent la "résistance" de la Wechmacht et des SS assiégés dans la citadelle de Budapest par l'Armée rouge en 1945. Des antifas allemands, italiens et français sont en prison en Hongrie où recherché par la justice hongroise après des violences contre des néonazis présumés lors du même évènement en 2023.

Des contre-manifestants s'invitent devant le Musée national où Viktor Orbán fait son discours pour la fête nationale le 15 mars.

1er février 2025. Sous la halle couverte du marché de la place Hunyadi, on vend des salaisons, des fruits et des . . .

