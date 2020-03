Pologne : Pourquoi le PiS veut-il maintenir les élections présidentielles ?

Mais pourquoi donc le Droit et Justice de Jarosław Kaczyński veut-il à tout prix maintenir les élections présidentielles au mois de mai, malgré le risque pour la santé et la vie des Polonais ?

Comme la République en Marche en France a maintenu les élections municipales au mois de mars, le parti au pouvoir en Pologne s'obstine à ne pas repousser les présidentielles les 10 et 24 mai prochains. Cela en dépit de l'avis des autres partis de l'opposition, qui pointent le risque sanitaire et la compétition électorale biaisée, notamment du fait des restrictions sur les rassemblements . . .