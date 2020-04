Orbán et Tusk s’écharpent sans relâche par presse interposée

Le conflit entre le dirigeant hongrois Viktor Orbán et le président du Parti Populaire européen Donald Tusk s'est encore envenimé ces dernières semaines. Tusk veut à nouveau tenter d'exclure le Fidesz des rangs du PPE. Retour sur leurs passes d'armes sur fond de crise du coronavirus.

Depuis que le parlement hongrois a doté le premier ministre Viktor Orbán de pouvoirs exceptionnels et illimités dans la durée, à la fin du mois de mars, Donald Tusk a dénoncé à plusieurs reprises cette atteinte à la démocratie et réclamé l’exclusion du Fidesz du PPE . . .