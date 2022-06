Polonais et Ukrainiens ont défilé par milliers dans les rues de la capitale polonaise, samedi 25 juin, en soutien aux causes LGBTQ+ et ukrainienne. « Les communautés LGBT+ polonaises et ukrainiennes se comprennent » nous dit Lenny Emson, à la tête de la KyivPride. Reportage . . .

Patrice Senécal Journaliste indépendant, basé actuellement à Varsovie. Collaborateur pour les quotidiens québécois Le Devoir et La Presse.