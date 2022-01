Le touranisme, le mythe des origines hongroises. À l’Est du nouveau #13

Pour ce nouveau numéro, l’émission « A l’Est, du nouveau ! » s’intéresse au touranisme, un courant idéologique et politique qui vise à l’union des peuples de langues altaïques et finno-ougriennes au sein d’une entité nommée « Touran ».

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron, en collaboration avec Gwendal Piégais.

Épisode n°13. Le touranisme, le mythe des origines hongroises



Isolat ethnoculturel et linguistique installé au cœur de l’Europe centrale, la Hongrie est, depuis le XIXe siècle, dans une quête continuelle de ses origines. Parmi les diverses théories échafaudées conjointement à l’éveil du nationalisme hongrois, l’une d’elles théorise une protohistoire d’origine steppique influencée par des peuples turciques, venus dans la grande plaine depuis les confins de la Russie d’Europe et de l’Asie. Le touranisme, cette idéologie immédiatement mobilisée à des fins politiques, retrouve aujourd’hui un second souffle dans la Hongrie de Viktor Orbán. Entretien avec Balázs Ablonczy, historien, ancien directeur de l’Institut hongrois de Paris, Professeur à l’université Eötvös Loránd de Budapest.

Illustration : Panneau de signalisation routière de la commune de Vonyarcvashegy rédigé en runes hongroises. Kontrollstellekundl / CC-BY-SA-3.0.

Ludovic Lepeltier-Kutasi, Viktor Orbán veut mettre la Hongrie sur la carte de l'Asie centrale, 4 septembre 2018 : https://courrierdeuropecentrale.fr/convoquant-attila-le-hun-viktor-orban-veut-rapprocher-la-hongrie-de-lasie-centrale/

