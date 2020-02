Le salaire minimum polonais converge rapidement vers les niveaux de l’Ouest

Le salaire minimum en Pologne compte toujours parmi les plus faibles de l'Union européenne. Mais exprimé en « standard de pouvoir d’achat », il se rapproche des salaires que l'on trouve dans d'autres pays plus riches, souligne l'économiste Sławomir Dudek.

Ce n'est une nouveauté pour personne, les salaires des

employés dans l'ex-Europe de l'Est, de la Roumanie à la Tchéquie en passant par

la Slovaquie ou les Pays baltes, sont encore de trois à quatre fois inférieurs

à ceux qui ont cours dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Avec de nettes

disparités toutefois au sein de cet espace.

Pour ce qui est de la Pologne, le salaire minimum en

Pologne en 2020 est de 2 600 złoty, ce qui équivaut à environ 610 euros

par mois. « Comparé à l'Europe occidentale, ce n'est pas beaucoup »,

concède le quotidien conservateur Rzeczpospolita. Cela représente

approximativement 80 % des salaires minimums en Grèce et au Portugal, mais

seulement 40 % de ceux de l'Allemagne ou de la France et 30 % des salaires

luxembourgeois, les plus élevés . . .