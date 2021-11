En Roumanie, un ministère de la Famille pour lancer une « guerre culturelle » comme chez les voisins Hongrois ?

Le nouveau gouvernement roumain vient d’être investi ce jeudi après trois mois de crise politique. Les deux grands « ennemis » que sont le Parti national libéral (PNL) et le Parti social-démocrate (PSD) se sont alliés pour gouverner. Autre surprise : la présence d’une seule femme au gouvernement, Gabriela Firea, figure traditionaliste et nataliste qui sera à la tête d’un nouveau ministère, celui de la « Famille, de la Jeunesse et de l’Égalité des chances . . .

Marine Leduc Journaliste indépendante en Roumanie et en France. Elle publie dans Télérama, Equal Times, Le Monde Diplomatique, Basta!, Axelle magazine, et Regard, la revue francophone de Roumanie.