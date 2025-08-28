En Hongrie, une pétition contre le gouvernement israélien et en solidarité avec la Palestine

Les signataires veulent briser l’omerta qui règne au sein de la communauté juive hongroise et faire entendre leurs critiques contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou.

« L'histoire juive hongroise nous a appris le prix du silence. C'est pourquoi nous ne nous taisons pas. Nous défendons la paix, la justice et les droits humains des Israéliens et des Palestiniens ».

Trois cents personnes « avec diverses racines juives » et attachées « à la tradition juive hongroise » ont lancé une pétition intitulée Pour l'Humanité Commune des Palestiniens et des Juifs. Parmi elles se trouvent des athées, des chrétiens et des juifs religieux, certaines sont engagées dans des communautés juives, tandis que d'autres n'ont que des liens familiaux tenus avec le judaïsme.

« Nous, peuple juif hongrois, signataires de cette lettre, exprimons notre solidarité avec tous ceux impliqués dans le conflit isra . . .